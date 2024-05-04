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«حكماء المسلمين» يستعرض دور المرأة البارز في المجتمع

«حكماء المسلمين» يستعرض في «أبوظبي للكتاب» دور المرأة البارز في المجتمع
5 مايو 2024 01:29

أبوظبي (وام)

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نظم جناح مجلس حكماء المسلمين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب ندوة استعرضت دور المرأة وإنجازاتها في المجتمع تحت عنوان: «قراءة في كتاب الاكتراث في حقوق الإناث»، قدَّمها كل من الدكتور رضوان السيد، عميد كلية الدراسات العليا والبحث العلمي في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، والدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، عضو مجلس حكماء المسلمين وكبير المفتين ومدير إدارة الإفتاء في دبي، وعضو مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين.
وأكد الدكتور رضوان السيد، تقديره لجهود المجلس في إصدار الكتب التي تحتفي بالتراث الإسلامي العريق وفكره الوسطي المستنير ونشرها، خاصة الكتب التي تركز على إبراز دور المرأة وإنجازاتها ومشاركاتها في مختلف مجالات الحياة.
من جهته، أوضح الدكتور أحمد عبد العزيز الحداد، أن كتاب الاكتراث في حقوق الإناث حرص على توضيح الأحكام الشرعية للإسلام في فقه النساء، وتأكيد حقوقهن، وأهمية تمكين المرأة وتعليمها وتثقيفها.

مجلس حكماء المسلمين
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الثقافة
جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
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