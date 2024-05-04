المجمع الثقافي يناقش رواية «قبل البدء»

فاطمة عطفة (أبوظبي)

شارك المجمع الثقافي في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، عبر جلسة حوارية حول رواية «قبل البدء»، تأليف د. محمود الرمحي، وأدار الحوار الشاعر سامح كعوش، مقدماً لمحة من سيرة الدكتور الرمحي، الكاتب والمهندس والفنان التشكيلي. وتحدث الكاتب عن روايته قائلاً: هي رواية ملحمية تتماهى في أساطير وحضارات وادي الرافدين ووادي النيل وبلاد الشام وسكان الصحراء العربية، تجمع بين الفنتازيا والفلسفة والخيال العلمي، وتدور أحداثها في نطاق زمني واسع، يمتد من الماضي البعيد، مروراً بالحاضر، وتنتهي آخر فصول الرواية في المستقبل بعد عشرة آلاف سنة، وتنسجم في إطار دراما تحتدم بالأحداث الغريبة المشوقة. وحول الهدف من هذا العمل الخيالي، يشير الكاتب إلى أن الرواية إلهام العقل، وتفجير الطاقة الموجودة داخل الإنسان، وبعث الأمل بالحياة ومستقبله في الوقت ذاته.