«تريندز» يعزز شراكاته باتفاقيتين بحثيتين

أبوظبي (الاتحاد)

شهد جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، توقيع اتفاقيتي شراكة مع كل من جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، ووانلي لحلول النشر، وذلك في إطار سعي المركز الدائم، لتعزيز التعاون مع مختلف المؤسسات والجهات الرائدة في مجالات المعرفة والإعلام والنشر.

ووقع «تريندز» اتفاقية شراكة مع جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ تهدف إلى تعزيز التعاون بين المركز والجمعية في مجال النشر، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات، وتنظيم الفعاليات المشتركة، ودعم البحوث والدراسات ذات الصلة، وقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والسيد محمد بن دخين المطروشي، رئيس مجلس إدارة الجمعية.

كما وقع اتفاقية شراكة ثانية مع شركة وانلي لحلول النشر Wanly Publishing Solutions، تهدف إلى تعزيز التعاون بين المركز والشركة في مجال حلول النشر الرقمي، بما في ذلك تطوير وتطبيق تقنيات النشر الحديثة، وتقديم خدمات النشر الرقمي للمؤلفين والناشرين. وقعها كل من الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز»، والسيد ممدوح وائلي بصفته صاحب الشركة.

نشر المعرفة

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لـ«تريندز للبحوث والاستشارات»: «نُعرب عن سعادتنا الغامرة بتوقيع هذه الاتفاقيات المهمة مع شركاء استراتيجيين يشاركوننا الرؤى والأهداف.

وأضاف:«نؤمن بأن هذه الاتفاقيات ستُساهم بشكل كبير في تعزيز جهودنا لنشر المعرفة وتعزيز ثقافة البحث العلمي محلياً وعالمياً، كما نتطلع إلى تعاون مثمر مع شركائنا الجدد لتحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل».

إطلاق كتاب

من قلب جناح تريندز في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، أطلق الباحث مايكل نايتس، زميل جيل وجاي في «معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط»، المتخصص في شؤون الخليج العسكرية والأمنية، كتابه الجديد «السباق إلى المكلا - حرب القضاء على القاعدة».

وأعرب نايس عن تقديره لدور تريندز البحثي، واستضافته له لإطلاق كتابه، منوهاً بدور البحث العلمي في قراءة الأحداث وتوثيقها.

إصدار جديد

شهد جناح «تريندز» في معرض أبوظبي الدولي للكتاب توقيع كتاب جديد أصدره مركز تريندز تحت عنوان، «دور المجتمع المدني، والمشاركة المجتمعية في تعزيز المرونة، والقدرة على التكيُّف مع مخاطر الأزمات والكوارث والتخفيف منها».

ويقدم الكتاب، الذي أعده خبير التدريب في «تريندز» الدكتور هشام المناصير، تحليلاً عميقاً لدور المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية في التصدي للأزمات والكوارث، مع التركيز على قدرتهما على تعزيز المرونة والقدرة على التكيُّف مع المخاطر.

إلى ذلك، استمر توافد العديد من المسؤولين والباحثين والأكاديميين والطلاب والجمهور إلى جناح المركز مثمّنين جهوده المعرفية الهادفة، وحضوره العالمي الفاعل، كما أشادوا بغزارة إنتاجه وتنوع موضوعاته وشموليتها، وتوظيفه الذكاء الاصطناعي في العمل البحثي عبر روبوتي «تريندز» الذكيين «إيكو وموكسي، وبرنامج «تريندز» للهيلوغرام البحثي.