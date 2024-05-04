الأحد 5 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«مجمع العربية بالشارقة» يستشرف مستقبل اللغة في أوروبا

جانب من الجلسة (من المصدر)
5 مايو 2024 01:29

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
هزاع بن زايد: بدر بن عبدالمحسن مهندس الكلمة
«سور الأزبكية».. مصر في قلب أبوظبي
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

نظَّم «مجمع اللغة العربية» بالشارقة، ضمن مشاركته في الدورة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب المقام حالياً، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، جلسة نقاشية تحت عنوان «تحديات تعليم اللغة العربية في أوروبا» حاور فيها الدكتور أمحمد صافي المستغانمي الأمين العام للمجمع كلاً من المؤرخة الفرنسية الدكتورة شارلوت كواري الأستاذة بقسم الدراسات العربية في جامعة «ليون 3»، والدكتور أغناطيوس غوتيريث رئيس قسم الدراسات العربية في جامعة «أوتونوما بمدريد».
وأجمع المتحدثون في الجلسة على أهمية اللغة العربية بوصفها جسراً للتواصل الثقافي والحضاري بين الشرق والغرب، مشددين على ضرورة تطوير مناهج تعليمية تلبي احتياجات العصر وتعزز من مكانة اللغة العربية في الساحة الأوروبية وإعداد جيل جديد من المعلمين الشباب القادرين على ابتكار أساليب متجددة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها.
وأكد الدكتور أمحمد صافي المستغانمي في بداية الجلسة أن راهن العربية جيد ومستقبلها واعد، مشيراً إلى أنها تتمتع بخصائص تجعلها لغة عالمية بامتياز، مشدداً على أن هناك فرقاً جوهرياً بين مجرد تعلم اللغة وبين أن يعيش الدارس في اللغة ومن خلالها حيث تتجاوز اللغة العربية حدود الكلمات والقواعد لتصبح وسيلة للتعبير عن الهوية والثقافة.
وأضاف: «في هذا السياق تبرز مبادرات الشارقة الرائدة التي يقودها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي باللغة العربية وإثراء مكانتها على الساحة الدولية. وتسعى هذه المبادرات إلى تعزيز جسور التواصل بين الشرق والغرب لفهم احتياجات طلاب العربية خارج إطارها الجغرافي العربي وتشجيع الأجيال الجديدة على اكتشاف غنى اللغة العربية وتاريخها العريق».

مجمع اللغة العربية
أوروبا
اللغة العربية
الشارقة
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الثقافة
آخر الأخبار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
علوم الدار
رئيس الدولة ينعى الشاعر الأمير بدر بن عبد المحسن بن عبد العزيز
اليوم 22:11
إعلان اكتشاف جديد للغاز في الشارقة
علوم الدار
فيديو.. مجلس النفط في الشارقة يعلن اكتشافا جديدا للغاز
اليوم 19:09
أشخاص يسيرون بجوار بركة مياه راكدة في مخيم يأوي نازحين جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تحذيرات من تفشي الأمراض والأوبئة جراء الحر الشديد في غزة
5 مايو 2024
ضرورة خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تأكيد مصري على ضرورة خروج المرتزقة من ليبيا
5 مايو 2024
أطفال ينتظرون الحصول على طعام في رفح (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤولة أممية: المجاعة تتجه إلى جنوب غزة
5 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©