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التعليم والمعرفة

أساطير تثير الخيال

أساطير تثير الخيال
5 مايو 2024 01:29

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

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معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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في عدد من المداخل المؤدية إلى قاعات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، بمركز أبوظبي الدولي للمعارض، وُضعت مجسّمات أسطورية منسوجة من خيال مبدع. فالأساطير تحتمل كل الأشكال التي يمكن تخيّلها، من دون القواعد المعروفة للأشكال التي نألفها بدءاً من الإنسان وانتهاءً بمكوّنات الطبيعة.
في أحد المداخل يوجد مجسّم «سيدة الأساطير» بثقة، وتحته كُتبت عبارة «البحث عن الأسطورة». وبينما يأخذ النص المدوّن الزائر في رحلة خيالية إذ جاء فيه «تحت سماء تهمس نجومها بحكايات الماضي، أبحر مسافر في البحر العظيم بحثاً عن سيدة الأساطير». ليتابع في مقطع آخر «كل من سعى وراء حكمتها شيء يروي العطش ويروي حدود الشواطئ لكنه يحمل الحكايات حول العالم». و«كان للمسافر بصيرة ألهمته الجواب فصرخ (القصص) مثل المياه خالدة متغيّرة عاكسة وتربطنا مثل المسافات». إنها عبارات تتناغم مع شعار المعرض «هنا تسرد قصص العالم»، والقصص موجودة في مواضيع آلاف الكتب المعروضة، التي بدأ بعضها من فكرة خيالية لكنها تجسّد حكاية بين صفحات الكتاب. 
وأشكال الأساطير تتغيّر وترافق بطرق عدة زوّار المعرض والمشاركين فيه. فهي صور مطبوعة على بطاقات الإعلاميين والمشاركين بالمعرض، وعلى شاشات المنصات التي تقام فيها الندوات والفعاليات، مثل منصة منف، وكذلك موجودة على اللوحات الإرشادية التي تدل الزائر على الأجنحة.
هذه المجسّمات التي تثير الخيال توزّعت بأشكال مختلفة، منها «باتمان: أسطورة فارس الظلام» وأسطورة «ناسج الريح» وتحتها كُتب نص بعنوان «الواحة الخفية». والنص يقول «بين همسات الرمال وجد صبي طريقه إلى واحة يحرسها (ناسج الريح) الكبير الذي استقبل الصبي بسؤال (ما هو الكنز الذي حين نتشاركه يكبر؟) أشرقت عينا الصبي وأجاب (الكتاب). نعم إنه الكتاب الذي ينادي الجمهور إلى المعرض ليقول من غير كلام لقد وجدت ما تريد، فالتنوّع اللامحدود يحاكي الجميع على اختلافهم.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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