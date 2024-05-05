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التعليم والمعرفة

إبداعات ضياء علام تؤهله لجائزة «الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو»

ضياء علام أمام إحدى لوحاته (من المصدر)
6 مايو 2024 02:34

دبي (الاتحاد)

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أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» رسمياً عن ترشيح الفنان والخطاط المقيم في الإمارات ضياء علام، للنسخة الـ20  لـ«جائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو» الهادفة إلى تكريم الأفراد أو المجموعات أو المؤسسات التي تسعى من خلال أعمالها وإنجازاتها إلى توسيع نطاق المعرفة ورفع مستوى الوعي بالفن والثقافة العربية، حيث تساهم هذه الخطوة في تعزيز دور الفنان ضياء علام الذي يحظى بدعم هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» كسفير ثقافي، وتحفزه على تقديم مزيد من المشاريع والأعمال التي تبرز أهمية فن الخط العربي وتنوعه.
أكد ضياء علام أهمية ودور الجائزة في إبراز الفن والثقافة العربية وتعزيز حضورهما على الساحة الدولية، وقال: تعكس «جائزة الشارقة للثقافة العربية - اليونسكو»، تطور المشهد الفني العربي وجمالياته وتنوعه، وما يتمتع به من إمكانيات وقدرة عالية على التأقلم مع تطورات العصر، وهو ما سعيت إلى إبرازه من خلال تجربتي الفنية الطويلة، التي تعبر عن اهتمامي وشغفي بفن الخط العربي»، معبراً عن اعتزازه بترشيحه للجائزة الدولية. 
من جانبه، عبّر الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والآداب في «دبي للثقافة»، عن اعتزاز الهيئة بترشيح الفنان ضياء علام للجائزة، وقال: «تُمثل الجائزة منصة عالمية مرموقة تساهم في إبراز جماليات وتنوع الفنون العربية ودورها في تعميق الحوار بين الثقافات، مشيداً بموهبة علام ورؤيته الفنية المتفردة التي ساهمت في إبراز أعماله عالمياً.
وعلى مدار عقد من الزمن، نجح علام في تطوير وصقل مهاراته في مختلف التخصصات الفنية، بما فيها الجداريات، والخط ثلاثي الأبعاد والتصميم الرقمي، كما تمكن من إبراز تراث الخط العربي الغني وحيويته وإضفاء لمسة عصرية عليه، من خلال تجاربه النوعية وإصداراته الفنية الرقمية المختلفة باستخدام الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والواقع المعزز، إلى جانب الميتافيرس والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs).

الأمم المتحدة
اليونسكو
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جائزة الشارقة للثقافة العربية
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