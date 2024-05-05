«خليفة التربوية»: «أبوظبي للكتاب» منصة عالمية للإبداع الثقافي

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، ويمثل جناح الأمانة العامة للجائزة منصة تربوية وأكاديمية شاملة تعرض فيه الجائزة رسالتها وأهدافها وبرامجها والمجالات المطروحة، والتي تتضمن 10 مجالات موزعة على 17 فئة، تستقطب المرشحين من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم، وذلك في إطار شامل من ترسيخ ثقافة التميز وتشجيع وتحفيز العاملين في قطاع التعليم على إطلاق المبادرات والمشاريع الثقافية والتربوية التي تصقل شخصية الطلبة وتعزز مهاراتهم.

وأشارت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى اعتزاز الجائزة بمشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يعتبر أحد المعارض العالمية المتخصصة في هذا الشأن، إذ يستقطب المعرض في دورته الحالية أكثر من 90 من مختلف أنحاء العالم، وهو ما يجعله منصة ثقافية بارزة تترجم مكانة العاصمة أبوظبي ودورها الرائد في نشر الثقافة والإبداع على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

تعزيز دور الجائزة

أوضحت العفيفي أن مشاركة الأمانة العامة للجائزة في هذه الفعالية الثقافية البارزة تعزز من دور الجائزة ورسالتها الثقافية والتربوية والتعليمية، حيث يشهد المعرض مشاركة هي الأكبر لجمهورية الصين من خلال 9 أجنحة و80 دار نشر صينية، وكذلك 15 فعالية ثقافية ومهنية وتعليمية مقدمة من قبل الصين خلال المعرض، وهو ما يجعل التواصل بين مختلف عناصر العملية التعليمية والمرشحين المحتملين، وكذلك الفائزين بالجائزة في دوراتها السابقة أمراً جيداً، كما أن استضافة المعرض لجمهورية مصر العربية كأول دولة عربية تتم استضافتها ضيف شرف يجسد العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين.

وأوضحت الأمين العام للجائزة أن جناح الجائزة قدم هذا العام فعاليات ثقافية وتربوية وتعليمية متنوعة من بينها عرض إصدارات الأعمال الفائزة في مختلف الدورات السابقة، وكذلك وجود فائزين في دورات سابقة للجائزة يقدمون تجاربهم لرواد المعرض حول ثقافة التميز ودورها في بناء شخصية الفرد وترسيخ الوعي المجتمعي، ولفتت إلى أن الجناح خصص أوقاتاً طوال أيام المعرض لتوقيع أعمال وإصدارات الفائزين بالجائزة في مجال التأليف التربوي للطفل.