«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث إصداراتها القانونية ومبادراتها

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي أقيمت خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو من العام الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية، وتوصيل الرسائل التوعوية بأساليب مبتكرة، بالإضافة إلى التعريف بمنظومة الخدمات الجديدة والرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال زيارة تفقدية لجناح الدائرة بالمعرض، حرص دائرة القضاء على المشاركة المستمرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتنويع الفعاليات المقدمة للجمهور، لتعزيز الوعي القانوني وتوصيل الرسائل التوعوية لدى كافة أفراد المجتمع، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.

توصيل الرسائل التوعوية

إلى ذلك، عرض جناح الدائرة في المعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية، وذلك بهدف دعم أعمالهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الحرفية بما يساهم في تسهيل دمجهم في المجتمع، كما يعرض جناح الدائرة عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي.

وركزت مشاركة دائرة القضاء في المعرض لهذا العام على توصيل الرسائل التوعوية للحملات الموسعة التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، سواء المتعلقة بمكافحة العنف الأسري، ودورها في تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل الوقاية من العنف الأسري، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة، أو حملة «احترام الخصوصية.. حق وواجب»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية، والتعريف بالمسؤولية القانونية المترتبة على ارتكاب جرائم انتهاك الخصوصية. وقدمت الدائرة لجمهور الزائرين في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الاستشارات الأسرية والنفسية، عن طريق نخبة من المختصين، إلى جانب تنظيم مسابقات وأنشطة تفاعلية في ركن الأطفال.