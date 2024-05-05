الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

أول أطلس حديث للعالم يضم إحدى أقدم خرائط شبه الجزيرة العربية

أول أطلس حديث للعالم يضم إحدى أقدم خرائط شبه الجزيرة العربية
6 مايو 2024 02:34

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تختتم فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي
«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

عرضت دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن، بيتر هارينجتون، مطبوعة نادرة للبيع؛ تتمثل في أول أطلسٍ حديث للعالم، والذي يتميز باحتضان صفحاته لواحدةٍ من أقدم خرائط شبه الجزيرة العربية، وأول خريطة لأميركا على الإطلاق يتم تضمينها في أطلس. ويرجع تاريخ هذه النسخة الاستثنائية من أطلس بطليموس الشهير التي تتميز بغلافٍ حديث إلى العام 1513، وتعتزم دار بيتير هارينجتون عرضها للبيع بقيمة مليون جنيه استرليني (حوالي 4,6 مليون درهم إماراتي) في جناح الدار بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وهي تضم 27 خريطة وفقاً لمفهوم بطليموس، إلى جانب 20 خريطة حديثة تم رسمها وفقاً لآخر ما تم اكتشافه آنذاك.
وتعد هذه النسخة أهم أطلس عُرِف خلال القرن السادس عشر حتى تم نشر أطلس أورتيليوس عام 1570م، وهو يعرف بشموله ودقته الجغرافية. يذكر أن أطلس بطليموس 1513م المعروض للبيع بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب يتميز بحالة جيدة، بما في ذلك صفحاته الداخلية، وهذا يعد أمراً استثنائياً، خاصة وأن الأطالس عادةً ما يتم استخدامها بشكلٍ متكررٍ، باعتبارها مراجع رئيسية، وكلما زاد استخدامها أثر ذلك على حالتها العامة.

لندن
الثقافة
الجزيرة العربية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
آخر الأخبار
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
الرياضة
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
اليوم 09:28
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
الأخبار العالمية
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
اليوم 09:23
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
الرياضة
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
اليوم 09:13
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة
اليوم 09:00
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©