أول أطلس حديث للعالم يضم إحدى أقدم خرائط شبه الجزيرة العربية

أبوظبي (الاتحاد)

عرضت دار بيع الكتب النادرة الرائدة في لندن، بيتر هارينجتون، مطبوعة نادرة للبيع؛ تتمثل في أول أطلسٍ حديث للعالم، والذي يتميز باحتضان صفحاته لواحدةٍ من أقدم خرائط شبه الجزيرة العربية، وأول خريطة لأميركا على الإطلاق يتم تضمينها في أطلس. ويرجع تاريخ هذه النسخة الاستثنائية من أطلس بطليموس الشهير التي تتميز بغلافٍ حديث إلى العام 1513، وتعتزم دار بيتير هارينجتون عرضها للبيع بقيمة مليون جنيه استرليني (حوالي 4,6 مليون درهم إماراتي) في جناح الدار بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، وهي تضم 27 خريطة وفقاً لمفهوم بطليموس، إلى جانب 20 خريطة حديثة تم رسمها وفقاً لآخر ما تم اكتشافه آنذاك.

وتعد هذه النسخة أهم أطلس عُرِف خلال القرن السادس عشر حتى تم نشر أطلس أورتيليوس عام 1570م، وهو يعرف بشموله ودقته الجغرافية. يذكر أن أطلس بطليموس 1513م المعروض للبيع بمعرض أبوظبي الدولي للكتاب يتميز بحالة جيدة، بما في ذلك صفحاته الداخلية، وهذا يعد أمراً استثنائياً، خاصة وأن الأطالس عادةً ما يتم استخدامها بشكلٍ متكررٍ، باعتبارها مراجع رئيسية، وكلما زاد استخدامها أثر ذلك على حالتها العامة.