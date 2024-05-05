مكتبة محمد بن راشد تختتم مشاركتها الثالثة في «أبوظبي للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت مكتبة محمد بن راشد مشاركتها الثالثة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته الـ33، بنجاح مميز وحضور واسع من الزوّار والمهتمين بالثقافة والمعرفة من حول العالم ومن مختلف الفئات العمرية، للاطلاع على أبرز مبادراتها وخدماتها المتميزة ومجموعة مختارة من أولى إصداراتها القيّمة، التي تضم عناوين وكتباً لمؤلفين عالميين مترجمة إلى اللغة العربية.

تبادل الخبرات

وقال الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم: «نحن فخورون بالنجاح الكبير لمشاركتنا في معرض أبوظبي الدولي للكتاب بدورته هذا العام، والذي يعكس التزامنا الراسخ بنشر الثقافة والمعرفة، إلى جانب تبادل الخبرات، وبحث سبل تعزيز التعاون والتوسع في الشراكات الثقافية والاستراتيجية مع المؤلفين ودور النشر والعارضين، بما يدعم رؤيتنا لتعزيز شغف القراءة والمعرفة لدى الأجيال القادمة، وبناء منارة للمعرفة والثقافة والإبداع».

وأكد المزروعي، «أن مكتبة محمد بن راشد تسهم يوماً بعد يوم في ترسيخ مكانة إمارة دبي كعاصمة ثقافية، انطلاقاً من رؤية استراتيجية واضحة ومستدامة، لتشكل اليوم صرحاً ثقافياً وحاضنة لأكبر مجموعة معرفية متنوعة تضم أكثر من مليون ومائتي ألف عنوان في مختلف المجالات والتخصصات بأكثر من 70 لغة عالمية، وذلك بما يتماشى مع رؤية وتطلعات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لتحفيز شغف المعرفة لدى النشء وإلهام الأجيال الصاعدة للتعلم وتوسيع آفاقهم المعرفية».