«المكتبات الرائدة».. ركن يبرز التنوع الثقافي في العالم

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

بهدف تسليط الضوء على التنوع الثقافي والمعرفي، يعرض جناح «المكتبات الرائدة - 2024» أبرز ما تقدمه المكتبات الرائدة في العالم. من خلال مساحة مميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 33، ما يعزز دور المكتبات الرائد في نشر وتعزيز حلول القراءة والمطالعة في المجتمع، حيث يعد الجناح مكاناً مثالياً للمثقفين ومحبي القراءة لاكتشاف وتبادل المعرفة والثقافة وتعزيز التفاعل الثقافي والأدبي في المجتمع. وهو ما يصب في صميم شعار المعرض لهذا العام «هُنا.. تُسرد قصص العالم».

ونظم الجناح خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فعاليات ثقافية وورش عمل تهدف إلى توسيع آفاق الزوار وتشجيعهم على استكشاف ثروة الكتب والثقافة، والاستفادة من خبرات المكتبات الرائدة وتجاربها.

ويضم «جناح المكتبات الرائدة» عدداً من المكتبات، ويطرح مواضيع مهمة للمناقشة من بينها «قواعد البيانات الرقمية في مكتبة قصر الوطن» و«معالجة وحفظ المخطوطات والكتب النادرة» للمرقم الورقي أنجيليكي باكالارو، و«المقتنيات النادرة في مكتبة قصر الوطن – مركز أبوظبي للغة العربية» قدمها راشد المهيري، و«أدوات تحقيق المخطوطات» ألقتها فاطمة المزروعي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، و«المكتبات والاستدامة ثنائية الأجيال القادمة» للدكتور عماد أبو عيد خبير المكتبات والمسؤولية الاجتماعية.

أما محاضرة «الحفاظ على إرثنا رحلة من الحفظ الوقائي» فقدمتها فاطمة التميمي من دائرة الثقافة والسياحة، بينما استعرض الدكتور عبدالله الحفيتي مساعد نائب الرئيس للمكتبات «تطور خدمات المكتبات في دولة الإمارات – الواقع والمستقبل»، واستعرضت مروة العرقوبي «تجربة مكتبة بيت الحكمة في الشارقة»

محاضرات ثرية

محاضرة «التقنيات الحديثة لحفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق التاريخية» ألقاها الدكتور بسام داغستاني من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، واستعرض دانييل لوبي من المكتبة البريطانية «الأرشيف العربي والخليجي في المكتبة البريطانية». أما محاضرة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات ودورها في المجتمع فاستعرضها فهد المعمري رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وحاضر الدكتور رياض طاهر من جامعة نيويورك عن «تكنولوجيا المعلومات وتحديات المكتبة الرقمية»، وبعنوان «المخطوط العربي بين الأصل والمطبوع» قدم الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، محاضرته، وعن «رقمنة التراث العربي ودوره في إثراء اللغة العربية» يتحدث الدكتور علي الشريف خبير إدارة أنظمة المكتبات المتكاملة. بينما تحدثت الدكتورة مريم الشامسي من جامعة نيويورك عن «تصنيف الكونجرس في المكتبات»، وتحت عنوان «البحث في الأرشيف الرقمي لذاكرة مصر المعاصرة» حاضر محمد غنيمة، رئيس وحدة الوثائق بمكتبة الإسكندرية. كما نظم الجناح برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.