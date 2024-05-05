الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«المكتبات الرائدة».. ركن يبرز التنوع الثقافي في العالم

الجناح مكان مثالي لمحبي القراءة (من المصدر)
6 مايو 2024 02:35

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تختتم فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي
«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

بهدف تسليط الضوء على التنوع الثقافي والمعرفي، يعرض جناح «المكتبات الرائدة - 2024» أبرز ما تقدمه المكتبات الرائدة في العالم. من خلال مساحة مميزة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ 33، ما يعزز دور المكتبات الرائد في نشر وتعزيز حلول القراءة والمطالعة في المجتمع، حيث يعد الجناح مكاناً مثالياً للمثقفين ومحبي القراءة لاكتشاف وتبادل المعرفة والثقافة وتعزيز التفاعل الثقافي والأدبي في المجتمع. وهو ما يصب في صميم شعار المعرض لهذا العام «هُنا.. تُسرد قصص العالم».
ونظم الجناح خلال الفترتين الصباحية والمسائية، فعاليات ثقافية وورش عمل تهدف إلى توسيع آفاق الزوار وتشجيعهم على استكشاف ثروة الكتب والثقافة، والاستفادة من خبرات المكتبات الرائدة وتجاربها. 
ويضم «جناح المكتبات الرائدة» عدداً من المكتبات، ويطرح مواضيع مهمة للمناقشة من بينها «قواعد البيانات الرقمية في مكتبة قصر الوطن» و«معالجة وحفظ المخطوطات والكتب النادرة» للمرقم الورقي أنجيليكي باكالارو، و«المقتنيات النادرة في مكتبة قصر الوطن – مركز أبوظبي للغة العربية» قدمها راشد المهيري، و«أدوات تحقيق المخطوطات» ألقتها فاطمة المزروعي من الأرشيف والمكتبة الوطنية، و«المكتبات والاستدامة ثنائية الأجيال القادمة» للدكتور عماد أبو عيد خبير المكتبات والمسؤولية الاجتماعية.
أما محاضرة «الحفاظ على إرثنا رحلة من الحفظ الوقائي» فقدمتها فاطمة التميمي من دائرة الثقافة والسياحة، بينما استعرض الدكتور عبدالله الحفيتي مساعد نائب الرئيس للمكتبات «تطور خدمات المكتبات في دولة الإمارات – الواقع والمستقبل»، واستعرضت مروة العرقوبي «تجربة مكتبة بيت الحكمة في الشارقة»
محاضرات ثرية
محاضرة «التقنيات الحديثة لحفظ ومعالجة وترميم المخطوطات والوثائق التاريخية» ألقاها الدكتور بسام داغستاني من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، واستعرض دانييل لوبي من المكتبة البريطانية «الأرشيف العربي والخليجي في المكتبة البريطانية». أما محاضرة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات ودورها في المجتمع فاستعرضها فهد المعمري رئيس جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات. وحاضر الدكتور رياض طاهر من جامعة نيويورك عن «تكنولوجيا المعلومات وتحديات المكتبة الرقمية»، وبعنوان «المخطوط العربي بين الأصل والمطبوع» قدم الدكتور مدحت عيسى، مدير مركز ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية، محاضرته، وعن «رقمنة التراث العربي ودوره في إثراء اللغة العربية» يتحدث الدكتور علي الشريف خبير إدارة أنظمة المكتبات المتكاملة. بينما تحدثت الدكتورة مريم الشامسي من جامعة نيويورك عن «تصنيف الكونجرس في المكتبات»، وتحت عنوان «البحث في الأرشيف الرقمي لذاكرة مصر المعاصرة» حاضر محمد غنيمة، رئيس وحدة الوثائق بمكتبة الإسكندرية. كما نظم الجناح برنامجاً لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها. 

المكتبات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الثقافة
الأدب
آخر الأخبار
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
الرياضة
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
اليوم 09:28
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
الأخبار العالمية
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
اليوم 09:23
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
الرياضة
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
اليوم 09:13
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة
اليوم 09:00
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©