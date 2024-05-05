أبوظبي (وام)

نظمت «أناسي للإعلام»، بمشاركة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، ومركز أبوظبي للغة العربية، جلسة حوارية للسفارة الثقافية بعنوان «دليلك للمغامرة الثقافية.. إضاءات على أول سفارة ثقافية للدولة»، وذلك في إطار فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب.

شارك في الجلسة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمدو حبيبي، الخبير في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، والدكتورة هنادا طه، مديرة مركز زاي لبحوث تعليم اللغة العربية - جامعة زايد، وغيثة الرابولي، ضابط اتصال - المملكة المغربية في برنامج المرشد الثقافي العربي، وأدارتها الإعلامية ذكرى والي، المستشارة الثقافية لـ«أناسي للإعلام».

وتم في البداية توجيه الشكر لمركز أبوظبي للغة العربية ومعرض أبوظبي الدولي للكتاب على استضافة بودكاست مروة في موسمه الثاني، خلال فعاليات المعرض، وعلى المشاركة في تنظيم الجلسة الحوارية، وإلى قناة النيل الثقافية، والمخرجة فاتن عبدالعزيز على الفيديو الذي عرض قبل بداية الجلسة وتناول رحلة مسيرة وإنجازات السفارة الثقافية.

نهج الدبلوماسية الثقافية

قال علي بن تميم، في كلمته: منذ أن أرسى المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مؤسس الدولة، نهج الدبلوماسية الثقافية، والقوة الناعمة للدولة، من خلال حزمة من المبادرات والاستراتيجيات التي رسخت من هذا المفهوم، وجعلت أحد أهم المبادئ التي تمضي الدولة ومؤسساتها في تطبيقها، لتضمن بذلك تدشين جسور للحوار المشترك مع مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

وأضاف: في هذا الإطار، تم تأسيس السفارة الثقافية لتكون ممثلاً لهذا التوجه، ورافعة ضامنة لتطبيقه في مختلف المحافل التي تتواجد بها، وتمثل الدولة من خلالها، ومما لا شك فيه أن تأسيس السفارة جاء نتاج رؤية القيادة الحكيمة التي تأتي في مقدمتها إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات في العالم 2017؛ بهدف ترسيخ مكانة الدولة إقليمياً وعالمياً، وزيادة معرفة شعوب العالم بها، وتعزيز تقارب الشعوب. ومضى قائلاً: مضت السفارة في تبنّي مفهوم الدبلوماسية الثقافية التي أصبحت جزءاً من العمل الدبلوماسي لسفارات الدولة في الخارج، وجزءاً لا يتجزأ من مهام السفارة اليومية، وقد حققت السفارة الكثير من النجاحات، وساهمت في التعريف بجهود الدولة في مختلف المحافل، وساهمت في تعزيز العلاقات التي تربط بلادنا مع عديد الدول الصديقة والشقيقة، وهذا يحسب لطموح، وتطلعات القائمين عليها، فهي غدت ركناً مهماً من أركان تواصل الدولة الخارجي مع مختلف الثقافات والجنسيات العالمية.

وأوضح أن الدبلوماسية الثقافية تقوم على العديد من المحاور المهمّة والرئيسية، مثل معارض الكتب، وقال: إن دولتنا رائدة في إقامة واستضافة معارض الكتب الكبرى، وتحل ضيفاً دائماً على معارض الكتب العالمية، وكذلك نجدها موطناً للعلم والمكتبات المرموقة ذات الصروح المعمارية التي تعكس مدى تمسّك البلاد بعراقة هويتها الفكرية والثقافية، وارتباطها الوثيق بماضيها العريق، وتطلعاتها المثابرة نحو المستقبل.

مبادرات خلاقة

قال الدكتور أحمدو حبيبي، الخبير بالمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»: بهدف إضفاء المزيد من النجاعة على أنشطة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ومبادراتها الثقافية، تم إطلاق مشروع سفراء «الألكسو» للثقافة. وأضاف: اختارت المنظمة بالتنسيق مع وزارة الثقافة في دولة الإمارات الشيخة اليازية بنت نهيان آل نهيان، لتكون سفيرتها الأولى برتبة فوق العادة للثقافة العربية، وذلك لما تحظى به من مكانة كبيرة وطنياً وعربياً كسبتها؛ بفضل ما حققته من إنجازات متميزة في مختلف ميادين الثقافة والإبداع، مشيراً إلى أن هذا الاختيار جاء تأكيداً لرغبة المنظمة في تطوير وتنويع مسارات العمل المشترك مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال: خلال السفارة الثقافية التي استمرت سنتين، تم إطلاق عدد كبير من المشروعات والمبادرات والأفكار الخلاقة التي ساهمت بشكل كبير، في تحقيق أهداف المنظمة، وتنفيذ التزاماتها في سبيل تثمين الثقافة العربية والترويج لها، وتوظيفها لتحقيق التنمية في البلدان العربية. وأضاف: لقد ساهمت مشروعات السفارة الثقافية في صناعة صورة إيجابية للثقافة العربية على المستوى الدولي، وعززت الأواصر بين الثقافة العربية والثقافات الإنسانية. وأكد أن السفارة الثقافية كانت على قدر الأمانة، وأوفت بالتزامها اتجاه المنظمة وشركائها وقادت بحكمة أنشطة مشروع السفارة الثقافية على مختلف مستوياته المحلية والإقليمية والدولية.

بوابة النقوش

قالت الدكتورة هنادا طه، مديرة مركز زاي لبحوث تعليم اللغة العربية - جامعة زايد: نستطيع أن نرى نماذج متعددة للنقوش العربية القديمة، والخطوط العربية القديمة على موقع بوابة النقوش العربية www.aip.ae التي تعتبر من أهم المشروعات التي نفذتها السفارة الثقافية، وأصبحت ملتقى الخبراء العرب ووزارات الثقافة العربية، بحيث تتيح للخبراء والمختصين والمهتمين فرصة اللقاء والنقاش ومشاركة الأعمال البحثية. كما ألقت غيثة الرابولي، ضابط اتصال، المملكة المغربية في برنامج المرشد الثقافي العربي، كلمة، قدمت فيها الشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة، على استضافتها الكريمة ودورها في مجالات دعم الثقافة والتراث، والسفارة الثقافية للدولة على مبادراتها لدعم الثقافة والتراث بالمنطقة العربية، ولمنظمة «الألكسو» والقائمين عليها، وكذلك المنظمة العربية للمتاحف، والقائمين على برنامج المرشد الثقافي العربي، كما قدمت شكراً خاصاً لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب لاحتضانه هذا اللقاء.