الإثنين 6 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الكتب.. منازل لا تُغلق أبوابها

الكتب.. منازل لا تُغلق أبوابها
6 مايو 2024 02:35

كمال عبد الحميد

أخبار ذات صلة
جامعة أبوظبي تختتم فعاليات مؤتمر معامل التأثير العربي
«زايد العليا» تفتتح مشروع الألعاب الخارجية لأصحاب الهمم
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

قبل أسبوع أطلق «أبوظبي الدولي للكتاب» وهج الحكايات تحت عنوان «هُنا تُسرد قصص العالم»، واليوم وهو يختتم أيامه تبقى القصص سارية لا تحدها حدود، ولا تطوقها جدران أو أسوار، لأن سحر الكتب لا يذهب مع الوقت إذا مضى، والقصص التي نثرها المعرض أمام العيون، وفي القلوب، ستظل دروباً مضيئة إلى ثقافات العالم. وقد اعتدنا في كل عام أن تفتح أيام «أبوظبي للكتاب» أبواباً وسيعة إلى خزائن المعرفة، وفي عامنا هذا، ودورته الأجمل هذه، أخذنا المعرض إلى أساطير الشعوب والحكايات، فوقعت المعاني في القلوب موقع الشغف، فإذا الكتب منازل خيال وإلهام، انتقال وحركة في وضع الثبات، ألم تقل محررة الكتب الشهيرة هازل روكمان: «القراءة تأخذنا بعيداً عن المنزل، ولكن الأهم من ذلك، أنها تجد لنا منازل في كل مكان».. والقراءة أيضاً سفر كما يراها الناقد الفرنسي فانسون جوف: «القراءة سفر.. دخول غير مألوف إلى بُعد آخر يُغني التجربة في الغالب، فالقارئ الذي يترك، في البداية، الواقع كي يدخل عالم الخيال، يعود في النهاية إلى الواقع وقد تزود بالخيال».
هكذا تصنع أيام «أبوظبي الدولي للكتاب» في كل مرة منازل لا تغلق أبوابها، منازل ثقافات وحضارات ومعارف وخيال، منازل تشدنا كباراً وصغاراً إلى المزيد من أضوائها، من فنونها وثقافاتها، من أساطيرها وتراثها، من إبداعات إنسانية ترسخ لقيم التواصل والتلاقي، وتعزز الحوار بين الشعوب.
ينتهي زمن المعرض.. نعم
لكن تأثير ووهج «أبوظبي للكتاب» لا يغادرنا وإن انتهت أيامه، لأن ما أخذناه من ثرائه المعرفي أجمل من أن ينتهي، وما أخذنا إليه المعرض من معرفة عميق الأثر، وكل ما ينزل بمحبة وشغف في العقول.. لا يزول.

معرض أبوظبي الدولي للكتاب
أبوظبي
الكتاب
الثقافة
آخر الأخبار
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
الرياضة
بيلينجهام و«احتفالية الذراعين» حكاية نجاح «الملكي»
اليوم 09:28
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
الأخبار العالمية
المحافظ خوسيه راؤول مولينو يفوز بالانتخابات الرئاسية في بنما
اليوم 09:23
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
الرياضة
صحافة برشلونة: «وداعاً أيها النحيل»
اليوم 09:13
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
الأخبار العالمية
بلينكن إلى جواتيمالا لإجراء محادثات تتعلق بالهجرة
اليوم 09:00
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات البرازيل
اليوم 08:51
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©