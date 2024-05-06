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التعليم والمعرفة

«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» تختتم مشاركتها في «أبوظبي للكتاب»

ملصق معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024
6 مايو 2024 17:20

دبي (الاتحاد)
اختتمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مشاركتها الناجحة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين، بعد أن قدَّمت سلسلة من الفعاليات والنشاطات المعرفية المتنوعة التي لاقت استحسان الزوار والمشاركين، مؤكِّدة بذلك حضورها المتميز على الساحة المعرفية في المنطقة، والتزامها الدائم بتعزيز الحراك المعرفي فيها ودعم المبدعين والكتاب، ورواد العلم، والمعرفة المحليين والعالميين.
وشهدت منصة المؤسَّسة، خلال فعاليات المعرض، زيارة سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، عضو مجلس دبي، اطلعت فيها على المبادرات والمشاريع المعرفية المتنوعة التي تسهم المؤسَّسة من خلالها في إرساء دعائم مجتمع قائم على المعرفة والعلم والابتكار.
فرصة مثالية
وقال جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة: «نحرص على المشاركة الدورية في هذا المعرض الذي استقطب قادة صناعة النشر وأبرز الأدباء والمفكرين من المنطقة ومن مختلف أنحاء العالم، حيث أُتيحت لنا فرصة مثالية لاستعراض مبادراتنا وأنشطتنا المعرفية المتنوعة. وسنستكمل العمل على وضع الخطط الاستراتيجية التي تهدف إلى دعم تنمية واستدامة المعرفة، وتطوير المشاريع والمبادرات المعرفية للارتقاء بالمشهد المعرفي والأدبي والفكري في المجتمع وبناء مستقبل أفضل للجميع. ولن نتوقف عن دعم كافة الأنشطة المعرفية أو المشاركة في مختلف المعارض والمنتديات المعرفية الكبرى لمد المزيد من القنوات المعرفية التي تنمي العقول وتفتح فضاءات جديدة أمام الفكر المبدع».

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