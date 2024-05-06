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«صناعة المحتوى».. تجذب زوار «القرائي للطفل»

فيصل القدرة خلال جلسة صناعة المحتوى
6 مايو 2024 17:33

الشارقة (الاتحاد)
اصطحب صانع المحتوى وخبير التسويق الرقمي، فيصل القدرة، مجموعة من الأطفال في رحلة فنية لشرح آليات صناعة المحتوى باستخدام الهاتف، خلال ورشة عمل أقيمت ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل.
أوضح القدرة أن صناعة المحتوى باتت متاحة لجميع الناس، بحيث يمكن للصغار أو المبتدئين البدء فيها باستخدام الهواتف المحمولة في ظل التطور الهائل الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة. كما يمكن استخدام معدات بأسعار رخيصة ومتوفرة لدى الجميع، مقدماً عدداً من النصائح لتجنب الوقوع في بعض الأخطاء أثناء إنتاج المحتوى.
وقسّم خبير التسويق الرقمي مراحل صناعة المحتوى إلى 3 أقسام رئيسة، الأولى هي مرحلة ما قبل الإنتاج، وعرض خلالها كيفية تفعيل إعدادات الهاتف لإنتاج محتوى ذي جودة عالية، والثانية مرحلة الإنتاج، وفيها يتعلم الفرد ثلاثة إضاءات: الأساسية والفاصلة والخلفية، لافتاً إلى أن الإضاءة الأساسية هي الأعلى جودة، والتي تنير الوجه. أما الإضاءة الفاصلة فهي التي تفصل بين الشخص والخلفية، فيما تُعنى الإضاءة الخلفية بإنارة كل ما هو في الخلف، بحيث يكون ما في الخلف والإضاءة الفاصلة بلونين متناغمين.
وأوضح فيصل أن المرحلة الثالثة هي مرحلة ما بعد الإنتاج، وتقتصر على نصائح لتحسين الجودة مثل مسح عدسة الهاتف وتفعيل وضع الطيران لعدم الإزعاج وتعديل الفيديو عبر برنامج «Capcut».

 

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