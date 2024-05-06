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«تريندز» يختتم مشاركة فاعلة في «أبوظبي للكتاب 2024»

«تريندز» يختتم مشاركة فاعلة في «أبوظبي للكتاب 2024»
6 مايو 2024 18:34

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات، مشاركة ناجحة ومتميزة في النسخة الـ33 من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، قدم فيها على مدى سبعة أيام طيفاً واسعاً من الندوات والمحاضرات والجلسات النقاشية وتدشين الإصدارات الجديدة والزيارات وتوقيع اتفاقيات تعاون.
في اليوم الأخير من المعرض، شارك مركز تريندز في جلسة حوارية بعنوان «استدامة الفكر الثقافي للشباب الإماراتي»، التي نظمها «صالون أقدر الثقافي». وأكد الدكتور محمد العلي الرئيس التنفيذي لـ«تريندز» في مداخلة خلال الجلسة، أهمية الثقافة في تشكيل الوعي المجتمعي ودور الاستدامة الثقافية في حفظ الموروث التاريخي والثقافي والهُوِيَّاتي للمجتمعات. وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي اهتماماً كبيراً لمفهوم الاستدامة في مختلف أبعاده، بما في ذلك الاستدامة الثقافية، والتي باتت ركيزةً أساسيةً لاستراتيجيات التنمية المستدامة.

ولفت إلى أن الاستدامة الثقافية في قطاع الشباب أكثرُ خصوصيةً وأولوية، لما للشباب من قِيمةٍ ومكانة، كركيزةٍ أساسيةٍ للمجتمع الإماراتي. وتطرق إلى جهود مركز تريندز في إيجاد بيئة ثقافيةٍ مستدامة، وتهيئةِ الأجواء والظروفِ المناسبة لتمكين المواهب وازدهارِ الصناعات الثقافية والإبداعية، مشيراً إلى تأسيس مجلسٍ لشباب البحث العلمي في «تريندز»، يتكون من شبابٍ شغوفٍ بالثقافة والمعرفة، ويسعى لتعزيزهما في نفوس أقرانهم من الشباب. كما أشار إلى إطلاق العديد من البرامج التدريبية الموجَّهة للشباب، من أجل رفع مهاراتهم البحثية والمعرفية.

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نموذج رائد 
من جانب آخر، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات في البرنامج المهني لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، وذلك من خلال ورقة عمل قدمها الدكتور فتوح هيكل، المستشار العلمي للمركز، بعنوان «النشر في مراكز الدراسات.. ما المختلف؟»، تناولت النقاط الرئيسية التي تميز النشر في مراكز الدراسات عن النشر في الدوريات والمجلات العلمية، حيث أكد الدكتور هيكل أن مراكز الدراسات تتمتع بمزايا فريدة تجعلها أكثر قدرة على تقديم منتجات بحثية وفكرية دقيقة وموضوعية، وذلك لالتزامها بمنهجية علمية صارمة، واستخدامها مصادر معلومات موثوقة، وخضوعها للتحكيم العلمي.

مركز تريندز للبحوث والاستشارات
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
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