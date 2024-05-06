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التعليم والمعرفة

«خليفة التربوية»: «أبوظبي للكتاب» منصة عالمية

جناح الجائزة بالمعرض (من المصدر)
7 مايو 2024 01:38

 أبوظبي (الاتحاد)

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شاركت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية في فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، ومثل جناح الأمانة العامة للجائزة منصة تربوية وأكاديمية شاملة تعرض فيه الجائزة رسالتها وأهدافها وبرامجها والمجالات المطروحة، والتي تتضمن 10 مجالات موزعة على 17 فئة، تستقطب المرشحين من داخل الدولة، وعلى مستوى الوطن العربي والعالم.
وأشارت أمل العفيفي، الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، إلى اعتزاز الجائزة بمشاركتها في معرض أبوظبي الدولي للكتاب والذي يعتبر أحد المعارض العالمية المتخصصة في هذا الشأن، وهو ما يجعله منصة ثقافية بارزة تترجم مكانة العاصمة أبوظبي ودورها الرائد في نشر الثقافة والإبداع.
وأوضحت العفيفي أن مشاركة الأمانة العامة للجائزة في هذه الفعالية الثقافية البارزة تعزز من دور الجائزة ورسالتها الثقافية والتربوية والتعليمية.
وأوضحت الأمين العام للجائزة أن جناح الجائزة قدم هذا العام فعاليات ثقافية وتربوية وتعليمية متنوعة من بينها عرض إصدارات الأعمال الفائزة في مختلف الدورات السابقة.

جائزة خليفة التربوية
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الثقافة
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