الثلاثاء 7 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«قضاء أبوظبي» تستعرض أحدث إصداراتها القانونية ومبادراتها

صورة جماعية خلال تفقد وكيل الدائرة جناحها بالمعرض (من المصدر)
7 مايو 2024 01:38

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
«معاً»: 440 متطوعاً أسهموا في «أبوظبي للكتاب»
الأسرة.. بيئة خصبة ومستدامة لقيم التسامح
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
تابع التغطية كاملة

شاركت دائرة القضاء- أبوظبي، في فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والتي أقيمت خلال الفترة من 29 أبريل وحتى 5 مايو من العام الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، وذلك في إطار حرصها على تعزيز نشر الثقافة القانونية، وتوصيل رسائل التوعية بأساليب مبتكرة، بالإضافة إلى التعريف بمنظومة الخدمات الجديدة والرائدة على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، خلال زيارة تفقدية لجناح الدائرة بالمعرض، حرص دائرة القضاء على المشاركة المستمرة في معرض أبوظبي الدولي للكتاب، وتنويع الفعاليات المقدمة للجمهور، لتعزيز الوعي القانوني، وتوصيل رسائل التوعية لدى أفراد المجتمع كافة، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بأهمية ترسيخ المعرفة القانونية لدى مختلف فئات المجتمع، باعتبارها من الأسس الداعمة لتحقيق مبدأ سيادة القانون.
إلى ذلك، عرض جناح الدائرة في المعرض منتجات نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، وأشغالهم اليدوية والفنية والإبداعية؛ وذلك بهدف دعم أعمالهم لتعزيز خبراتهم ومهاراتهم الحرفية، بما يساهم في تسهيل دمجهم في المجتمع، كما يعرض جناح الدائرة عدداً من الإصدارات القانونية التي تتضمن مجموعة قيمة ومتنوعة من الكتب والدوريات المتخصصة في المجال القضائي والقانوني، فضلاً عن إتاحة سلاسل قانونية، تشمل التشريعات والقوانين المستحدثة، والأبحاث والدراسات التخصصية التي تثري العمل القضائي، والأحكام الصادرة عن محكمة النقض في أبوظبي.
وركزت مشاركة دائرة القضاء في المعرض لهذا العام على توصيل رسائل التوعية للحملات الموسعة التي أطلقها مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية «مسؤولية»، سواء المتعلقة بمكافحة العنف الأسري، ودورها في تعزيز الثقافة المجتمعية حول سبل الوقاية من العنف الأسري، والحقوق والواجبات التي تقع على عاتق الأسرة، والعقوبات المترتبة على مرتكبي تلك الجريمة، أو حملة «احترام الخصوصية.. حق وواجب»، والتي تهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي عند مشاركة المعلومات الشخصية.

دائرة القضاء
القضاء
معرض أبوظبي الدولي للكتاب
الثقافة
آخر الأخبار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
علوم الدار
حمدان بن محمد يشهد احتفال القوات المسلحة بذكرى توحيدها
اليوم 23:11
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
علوم الدار
عبدالله بن زايد يبحث مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية المصري الأوضاع في غزة وجهود وقف إطلاق النار
7 مايو 2024
شعار الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
علوم الدار
"الهوية والجنسية" تطلق خدمة "بيانات الأسرة" بديلا عن خلاصة القيد
اليوم 19:44
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل في 10 دقائق
علوم الدار
شرطة عجمان تقبض على متهم بجريمة قتل وحريق في 10 دقائق
اليوم 21:50
بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يعلن توفير طائرتين لجماهيره لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
الرياضة
بتوجيهات هزاع بن زايد.. العين يعلن توفير طائرتين لجماهيره لحضور ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا
7 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©