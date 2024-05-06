«شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد» يجمع القراءة والرؤى القيادية

هويدا الحسن (العين)

تحت رعاية الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، قدم مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية ملتقى ثقافياً ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب في دورته 33 بجناح مؤسسة بحر الثقافة عنوانه «صفحات الغد: كيف ترسم القراءة ملامح الابتكار»، «حيث احتضن الملتقى جلستين ومناظرة شبابية، تناولت قضايا القراءة، والقيادة، ودور القراءة والتكنولوجيا في تطوير الشباب والمجتمع».

في الجلسة الأولى، تم استعراض«رؤى قيادية»، من خلال استضافة سعادة مريم ماجد بن ثنية عضو المجلس الوطني الاتحادي، وأدارت الحوار معها اليازية العامري عضو مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، وتحدثت سعادتها عن أهمية القراءة كأداة للتغيير وتوسيع الآفاق، وقدمت سعادة مريم ماجد بن ثنية رؤيتها حول هذا الموضوع، لافتة إلى دور القراءة في صقل الشخصية وتنمية القيادات الشبابية.

وفي الجلسة الثانية، تم استعراض كتاب «قصتي» لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، من خلال استضافة الكاتبة فاطمة الحمادي والكاتب راشد الرئيسي ومندوب شباب دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة محمد الشامسي، وأدار الحوار حامد البلوشي، رئيس الإعلام لدى المجلس، حيث تحدثوا عن أهم الوصايا التي تحدثت عنها رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم. وشارك الحضور بمداخلاتهم في استكشاف الرؤى الإماراتية ودور الحكومات في خدمة المجتمع.

واختتم الملتقى بمناظرة شبابية حول استفسارات أبرزها «هل ما زالت قراءة الكتب تلعب دوراً محورياً في تعليم الشباب؟ أم أن التكنولوجيا قد حلت محل الكتاب التقليدي في تحصيل المعرفة؟». حيث جاد الحضور بأفكارهم ورؤاهم في تحليل هذا الصراع الحديث بين دور الكتب والتكنولوجيا في عالمنا الرقمي. كما عبَّر الشباب عن امتنانهم وثنائهم على هذه الفعالية الثقافية المميزة التي تعزز قيم القراءة والتعلم، وأشادوا بالجهود الرائدة التي يبذلها مجلس شباب مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية في تنمية قادة المستقبل وتحفيزهم على تحقيق التميز والإبداع في مختلف مجالات الحياة.