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ناشرون يثمّنون دور بدور القاسمي في دعم النشر والناشرين

جانب من الاجتماع (من المصدر)
7 مايو 2024 01:38

الشارقة (الاتحاد)

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عقدت جمعية الناشرين الإماراتيين اجتماع جمعيتها العمومية العادية السابعة، بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمكتب التنفيذي للجمعية، وممثلين عن وزارة تنمية المجتمع، إلى جانب أعضاء الجمعية من الناشرين الذين شارك بعضهم حضورياً والبعض الآخر عن بُعد.
وعقب إعلان ممثل الوزارة عن تحقُّق النصاب القانوني، بدأت أعمال الجمعية، حيث تم خلال الاجتماع المصادقة على مشروع ميزانية الجمعية للعام الجاري، ومناقشة برامج أنشطة وخطة عملها للعام 2024، بما فيها ورش العمل والجلسات والفعاليات والمشاركات المرتقبة في معارض الكتب المحلية والدولية الهادفة إلى دعم الناشرين المحليين وتعزيز حضورهم على ساحة النشر العالمية.
كما سلط اللقاء الضوء على تقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة المنتهية 2023، وتداول أفكار ومقترحات الناشرين المشاركين حول سُبُل تطوير قطاع النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة والارتقاء به إلى مستويات عالمية، وترسيخ مساهمته الفاعلة في التنمية الثقافية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة في الدولة.
وثمّن الناشرون المشاركون الدور الفاعل للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، في النهوض بقطاع النشر في دولة الإمارات، ومبادراتها النوعية لدعم الناشر الإماراتي.
دعم الناشرين
وقالت الكاتبة والناشرة الإماراتية أميرة بوكدرة، الشريك المؤسس في مكتبة ومنشورات «غاف»: «يسعدني من هذا المنبر أن أتوجه بعميق الشكر والامتنان للشيخة بدور بنت سلطان القاسمي على جهودها الهائلة في النهوض بصناعة النشر ودعم الناشرين في دولة الإمارات، فقد شكّل تأسيس جمعية الناشرين الإماراتيين على يد الشيخة بدور نقطة تحوّل نوعية في مشهد قطاع النشر في دولة الإمارات، وهي تمثّل الرفيق الداعم لرحلة الناشر الإماراتي بجهودها ومبادراتها الكريمة المتواصلة التي تفتح لنا آفاقاً واسعة للنمو والتألّق محلياً وعالمياً».
وتعمل الجمعية ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى خدمة وتطوير قطاع النشر في دولة الإمارات والارتقاء به، ورعاية العاملين في قطاع النشر في الدولة، وتحسين شروط المهنة والقوانين الخاصة بها، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالنشر داخل الدولة وخارجها.

بدور القاسمي
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الإمارات
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