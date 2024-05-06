الجابر يستقبل جمال السويدي ويُشيد بكتابه الجديد

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها أمس الاثنين، في مقر مكتبه بأبوظبي، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية.

وتسلم الجابر خلال اللقاء نسخة من كتاب السويدي الجديد «صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية»، والذي سعى فيه السويدي إلى تسليط الضوء على بعض المحطات الرئيسية في مسيرة صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله.

وتطرق اللقاء إلى موضوع الكتاب الذي يتحدث عن مسيرة العمل الوطني لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، منذ تخرجه وعمله في القوات المسلحة. كما قام بتسليط الضوء على دوره المحوري في تطويرها، كما ناقش الجوانب الإنسانية في مسيرة سموه، مع الالتزام بالحيادية والشفافية والموضوعية، وتوخي الدقة والأمانة العلمية في تأليف هذا الكتاب الاستراتيجي الهام.

وسلط اللقاء الضوء أيضاً على العديد من المحاور التي تضمنها الكتاب، ومن بينها، التطوير والتعليم، ومحاربة التطرف، والنهضة الشاملة في فكر صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، إلى جانب أهمية العمل على نشره بين الأجيال القادمة، للاستفادة من هذا الفكر الرائد والمتطور في نهضة المستقبل.

من جانبه عبر معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر عن شكره وتقديره لمعالي الدكتور جمال سند السويدي على إهدائه نسخة من هذا الكتاب القيم وعلى الجهود الفكرية والبحثية التي يبذلها معاليه في سبيل تنوير الرأي العام بكتبه المتنوعة، والتي تتناول قضايا محورية مهمة وحساسة تنفع الوطن والمواطنين والمقيمين على حد سواء.