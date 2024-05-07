«كتّاب الإمارات» يختتم مشاركته بـ«أبوظبي للكتاب»

اختتم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، مشاركته ضمن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي أُقيم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، خلال الفترة من 29 أبريل الماضي إلى 5 مايو الجاري، بعدد من الفعاليات والأنشطة المتنوعة التي أثرت المشهد الثقافي وجمعت الأدباء والمثقفين في جناح الاتحاد الذي شهد إقبالاً واسعاً من المهتمين.شهد جناح الاتحاد خلال اليوم الختامي للمعرض، ثلاث حفلات لتواقيع الكتب والإصدارات الجديدة، منها دراسة تأصيلية فنيّة بعنوان «القصة القصيرة جداً في الخليج العربي» للكاتبة الدكتورة بديعة الهاشمي، وكتاب «قفص الأمواج» إعداد وتوثيق الكاتبة لولوة المنصوري، وهو مجموعة مقالات في المعنى والوجود لأحمد راشد ثاني، كما وقّع الشاعر طالب غلوم طالب إصداره الشعري الذي حمل عنوان «الصقر الذي يُنفى»، إضافة إلى جلسة حوارية شعرية بعنوان «شعر الآن بين الأصالة والحداثة» شارك فيها الشعراء عبد العزيز باروت، وحسن النجار، وأدارتها الدكتورة بديعة الهاشمي.

