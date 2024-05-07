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التعليم والمعرفة

تكريم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال

تكريم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال
8 مايو 2024 02:12

الشارقة (الاتحاد)

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كرّم أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب، الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في دورتها الـ11، في حفل نظمته الهيئة ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل، حيث تُوّجت بالجائزة ثلاث دور نشر من جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة فلسطين، لإصداراتها التي جمعت بين جودة المحتوى والتميز في مستوى الإنتاج والطباعة.
كما كرّم العامري لجنة تحكيم الجائزة، التي ضمت كلاً من الفنانة فاطمة العامري، من دولة الإمارات العربية المتحدة، والأديبة أمل فرح من جمهورية مصر العربية، والناشر غسان ربيع، من الجمهورية العربية السورية.
وقد حصدت دار رحيق للنشر من جمهورية مصر العربية الجائزة عن فئة «كتب الطفولة المبكرة» عن كتاب «ماذا لو» للكاتبة مريم عصام، ورسوم هيام صفوت، بينما فاز عن فئة «كتب الطفولة المتوسطة» مجموعة كلمات للنشر من دولة الإمارات العربية المتحدة، عن كتاب «خطوات» تأليف عبادة تقلا ورسوم لايا كاريرا، وعن فئة «كتب اليافعين» فازت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من دولة فلسطين عن كتاب «محرك الدُمى» للكاتبة هدى الشوا، ورسوم عبدالله قواريق.

أحمد بن ركاض العامري
هيئة الشارقة للكتاب
كتب الأطفال
مهرجان الشارقة القرائي للطفل
الإمارات
مصر
فلسطين
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