هيئة الشارقة للكتاب تكرّم الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال 2024

كرّم سعادة أحمد بن ركاض العامري الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب الفائزين بجائزة الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال في دورتها الـ11 في حفل نظمته الهيئة اليوم ضمن فعاليات الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل .

تُوّجت بالجائزة ثلاث دور نشر من جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة فلسطين لإصداراتها المتميزة التي جمعت بين جودة المحتوى والتميز في مستوى الإنتاج والطباعة.

وحصدت دار رحيق للنشر من جمهورية مصر العربية الجائزة عن فئة "كتب الطفولة المبكرة" عن كتاب "ماذا لو" للكاتبة مريم عصام ورسوم هيام صفوت بينما فاز عن فئة "كتب الطفولة المتوسطة" مجموعة كلمات للنشر من دولة الإمارات العربية المتحدة عن كتاب "خطوات" تأليف عبادة تقلا ورسوم لايا كاريرا وعن فئة "كتب اليافعين" فازت مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي من دولة فلسطين عن كتاب "محرك الدمى" للكاتبة هدى الشوا ورسوم عبد الله قواريق.

كما كرّم سعادة أحمد بن ركاض العامري لجنة تحكيم الجائزة التي ضمت كلاً من الفنانة فاطمة العامري من دولة الإمارات العربية المتحدة والأديبة أمل فرح من جمهورية مصر العربية والناشر غسان ربيع من الجمهورية العربية السورية.

و أشاد حسن محمد عدنان سالم رئيس الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال خلال الحفل بدور إمارة الشارقة في دعم الناشرين عموماً وناشري كتب الأطفال على وجه الخصوص.

وقال نتوجه في الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال بعميق الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب على الدعم الكبير الذي يشهده الملتقى من الشارقة التي ترى في ناشري كتب الأطفال بنية أساسية لتطوير قطاع النشر حيث يتولون تشكيل الثقافة من مهدها الأول وهي مرحلة الطفولة.

بدورها أعربت الكاتبة أمل فرح عن فخر أعضاء لجنة التحكيم بالمشاركة في اختيار الكتب الفائزة حيث أتيحت لهم الفرصة للاطلاع على الإنتاج المعرفي للناشرين لعام 2024 مشيرة إلى أن الدورة شهدت تقديم 80 عملاً أدبياً متنوعاً وتم بناء التقييم على معايير تشمل جودة النص و الإبداع في المعالجة وكفاءة إدارة عملية الإنتاج مؤكدة أن الكتب المختارة تبرز جهود الناشرين في الاهتمام بكل تفصيل بدءاً من توليد الفكرة وحتى الوصول إلى مرحلة الطباعة مروراً بكافة المراحل الإبداعية من اختيار الورق و تصميم الغلاف والرسومات التي تناسب الأطفال وتنمي خيالهم.

وتبلغ القيمة الإجمالية لجائزة "الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال" 75 ألف درهم توزعت بالتساوي على فئاتها الثلاث بواقع 25 ألف درهم لكل فئة وتأتي تقديراً للجهود المبذولة في إثراء المكتبة العربية بإصدارات تسهم في تنمية مهارات الأطفال وتعزيز حبهم للقراءة حيث تهدف الجائزة إلى دعم صناعة كتب الأطفال في العالم العربي وتشجيع الناشرين على تقديم محتوى ذي قيمة تعليمية وتربوية عالية وتحفيز الإبداع والابتكار في هذا المجال.