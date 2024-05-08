«تريندز» يشارك في «سالونيك للكتاب» باليونان

أبوظبي (الاتحاد)

في المحطة اليونانية من جولته البحثية المعرفية الأوروبية، يشارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وللمرة الأولى، في معرض سالونيك الدولي للكتاب، الذي يعقد في الفترة من 16 إلى 19 مايو الجاري في مدينة سالونيكِ شمال اليونان، حاملاً رسالة ورؤية بحثية تؤكد ريادته العالمية، كما يعرض إصداراته المختلفة على قطاع جديد من الجمهور اليوناني، علماً بأن جمهورية اليونان قد اختارت إمارة الشارقة، لتكون أول ضيف شرف عربي، يحل على معرضها الشهير هذا العام.

يعرض «تريندز» في جناحه بالمعرض عشرات العناوين من إصداراته البحثية المتنوعة، والمترجم بعضها إلى 15 لغة، وتغطي مختلف المجالات العلمية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية، إضافة إلى الإسلام السياسي.

كما ينظم المركز في جناحه، على هامش مشاركته في المعرض، جلسات ونقاشات حوارية تتناول مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالمعرفة.

ويقوم وفد «تريندز» المشرف والمشارك في معرض سالونيك الدولي للكتاب بزيارة أكبر المراكز البحثية والفكرية في اليونان، لبحث آفاق التعاون وتعزيز شراكاته مع مختلف المؤسسات في القارة الأوروبية، كما يقوم الوفد الإعلامي، إضافة إلى تغطية الحدث ونقله عبر منصات «تريندز» كافة، بتسجيل حلقات بودكاست مع خبراء، لمناقشة القضايا الراهنة وتبادل الأفكار والآراء.

وقال الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي للمركز، إن مشاركة «تريندز»، ولأول مرة، في معرض سالونيك الدولي للكتاب، تأتي استمراراً لجولة «تريندز» البحثية الأوروبية، وتأكيداً على ريادته في مجال البحوث والاستشارات، والتزامه بنشر المعرفة القائمة على البحث العلمي، واستشراف المستقبل بالمعرفة المعززة بالذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن المركز يواصل العمل بلا توقف لتحقيق هذه الرؤية العالمية لكي يكون منصة عالمية للحوار الفكري والثقافي.

وأوضح العلي، أن المشاركة في معرض سالونيك اليوناني ستكون فرصة لعرض إصدارات المركز المختلفة، وما تتضمنه من أفكار ورؤى، على قطاع جديد من الجمهور اليوناني، مؤكداً أن أجندة «تريندز» خلال جولته البحثية في اليونان لن تتوقف عند هذا الحد، بل ستمتد لفتح آفاق الحوار الفكري والبحثي مع المؤسسات الفكرية والبحثية العالمية، وتعزيز العلاقات مع المؤسسات البحثية والأكاديمية في أوروبا، وتوسيع نطاق تأثير المركز على المستوى الدولي.

وأوضحت روضة المرزوقي، مدير إدارة التسويق والمعارض، أن «تريندز» يشارك بحزمة من الإصدارات القيّمة التي تتسم بالتنوع والثراء، وتستعرض قضايا وأزمات تستحوذ اهتمام المجتمع الدولي، مشيرة إلى أن «سالونيك الدولي للكتاب» يُعدّ فرصة مهمة لمركز تريندز لعرض أحدث إصداراته، والتواصل مع جمهور من المثقفين والباحثين من مختلف أنحاء العالم.