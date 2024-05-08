مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة و«الفجيرة للثقافة والإعلام»

أبوظبي (الاتحاد)

وقعت وزارة الثقافة مذكرة تفاهم مع هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على هامش فعاليات الدورة الـ 33 لمعرض أبوظبي الدولي للكتاب، بهدف تطوير وتنفيذ المبادرات والمشاريع المشتركة، التي تحقق أهداف نشر ثقافة التنمية الوطنية المستدامة.

تسهم المذكرة في تدعيم علاقات الشراكة الفاعلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المشتركة بين الطرفين، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي وتبادل المعارف وتعزيز دور أفراد المجتمع للمحافظة على الهوية والتراث الوطني، من خلال طرح الأفكار والمبادرات المجتمعية الثقافية.



تعزيز الانتماء

قال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة: «تسعى وزارة الثقافة من خلال شراكاتها الاستراتيجية والفاعلة مع الجهات الثقافية المحلية إلى تعزيز الثقافة الوطنية لدى أفراد المجتمع، ورسم مسارات استراتيجية ثقافية شاملة ومتكاملة لتحقيق وترجمة رؤية القيادة الرشيدة، وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في المحافظة على الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء الوطني ونشر الوعي لدى جميع أفراد المجتمع الإماراتي».



تحقيق الأهداف

وأكد ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، على أهمية هذه الشراكة، قائلاً: «إن التعاون مع وزارة الثقافة له دور بارز في تحقيق أهداف خطة الفجيرة الاستراتيجية وخطط الهيئة نحو تعزيز القطاع الثقافي والإبداعي على مستوى الإمارة، وإبراز أهمية هذا القطاع في دعم المسيرة التنموية على مستوى الدولة، ويأتي أيضاً اتساقاً مع رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بالحفاظ على الهوية الوطنية والموروث الثقافي، وبحث سبل التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة في تنمية وتطوير هذا القطاع الحيوي».



مهارات إبداعية

تنص الاتفاقية على تبادل الزيارات والاجتماعات بين الطرفين، ودعم المهارات الإبداعية والتطويرية والابتكارية من خلال الشراكة المؤسسية بين الطرفين، إلى جانب العمل على تعزيز روح الولاء والانتماء للوطن والقيادة، وتدعيم ركائزه والمحافظة على ديمومته، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات والفعاليات المتعلقة بالهوية الوطنية والثقافية التي ينظمها الطرفان، إضافة إلى المشاركة والتعاون في تنفيذ الدورات والبرامج الفنية التخصصية والثقافية، وذلك بالتنسيق بين الطرفين، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات الثقافة وبخاصة في مجالات الآثار والتراث والفنون، والصناعات الإبداعية، وتنفيذ مشاريع ومبادرات تخدم تحقيق أهداف هذه المذكرة.