صناعة الحكايات ومهارات السرد القصصي في «مكتبة الشارقة العامة»

الشارقة (الاتحاد)

بين الأطفال واليافعين من ناحية، وصناعة الحكاية ومهارات السرد القصصي من ناحية ثانية، تمد «مكتبة الشارقة العامة» جسوراً من الوعي والمعرفة وشغف التعلم، ضمن برنامجها الثقافي الحافل في الدورة ال 15 من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل»، الذي انطلق بتاريخ 1مايو ويستمر حتى 12 مايو الجاري في مركز إكسبو الشارقة، وتنظمه «هيئة الشارقة للكتاب» تحت عنوان «كن بطل قصتك».

وتنظم «مكتبة الشارقة العامة» خلال أيام المهرجان، سلسلة من الورش التي تتوزع على عناوين مختلفة وتتناول مهارات ومعارف تسهم في تأسيس وعي الأطفال واليافعين على التفكير الإبداعي والابتكار وشغف المعرفة والتعلم، وحب التعرف على ثقافات الشعوب وعاداتها وقيمها النبيلة، وتركز الورش التي تتناول صناعة الرواية ومهارات السرد على تعزيز مهارات التواصل وبناء الرواية وتقديمها لما لها من أهمية في قطاعات الاقتصاد الحديث وفي العلاقات الاجتماعية على حد سواء.

اقرأ وتأمل

تحت عنوان «محطات الكتابة الإبداعية، تنظم «مكتبة الشارقة العامة» ورشة تشمل 5 محطات من الإبداع في بناء النص، وهي: محطة (أنا أقرأ)، ومحطة (أنا ألاحظ)، ومحطة (أنا أفكر)، ومن ثم محطة (أنا أخطط)، ومحطة (أنا أصمم).

وتنظم «مكتبة الشارقة العامة» ورشة تحت عنوان «البطل الخارق» حيث استقطبت مجموعة من الأطفال واليافعين في مهرجان الشارقة القرائي للطفل، لتعليم الأطفال صناعة شخصية بطل خارق يحمل رسائل قوية ومتميزة من خلال القصص المصورة.

مهارات الاستماع

النطق والتواصل السليم ودقة التعبير القصصي عند الأطفال، كانت مستهدفات ورشة العمل التي حملت عنوان «قراءة ومهارات» وهي عبارة عن جلسة قراءة بصوت عالٍ يظهر المشاركون خلالها مهارات الفهم من خلال مناقشة الفكرة الرئيسة والشخصيات والإعدادات والأحداث الخاصة بالنص.

وفي ورشة مختبر الشخصية المبدعة تم تقديم جلسات نقاشية وورش عمل مبتكرة للأطفال لإبراز قدراتهم الإبداعية في فهم الذات والدور الاجتماعي والمسؤولية الوطنية.

وأطلقت ورشة مغامرات الكتاب الصغار العنان لخيال الأطفال من خلال الكتابة الإبداعية بإشراف وتوجيه كتاب لهم خبرة طويلة في الكتابة والتعامل مع الأطفال.

كتاب صامت وخيال ناطق

وتعد الكتب الصامتة من أكثر الوسائل تحفيزاً للمخيلة، إذ تعرض رسوماً وصوراً من دون كلمات مكتوبة، تترك للمتلقي وظيفة بناء روايته وحواراته الخاصة وتركيب شخصياته وفق انطباعاته، هذا ما استهدفته ورشة «الكتاب الصامت» التي نظمتها مكتبة الشارقة العامة.

حكايات مشتركة

وتوضح ورشة عمل «روعة رواية القصص» الرباط الوثيق بين حب القراءة من ناحية وحب رواية الحكايات من ناحية أخرى. وفي ورشة «إعادة ترميم الكتاب» اكتشف الأطفال واليافعون المشاركون الطرق الجديدة والمبتكرة لترميم الكتب المستعملة. وخلال ورشة «احكي لنا قصة» انغمس الأطفال في عوالم المغامرات والخيال والعجائب، وهم يستمعون لرواية القصص الخيالية الكلاسيكية، وحكايات المغامرات والصداقة.

أما ورشة «قصة فن البوب» فاستحضرت مكتبة الشارقة العامة تاريخ هذا الفن ووضعته بين يدي الأطفال، وأدخلتهم عالم رواية قصص فن البوب ​​النابض بالحياة.

وفي ورشة «الصورة تساوي ألف كلمة» أوضحت المكتبة التكامل ما بين الصور والكلمات، حيث انخرط الأطفال في تجربة رواية القصص الديناميكية باستخدام مجموعة من بطاقات مصورة .