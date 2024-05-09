«الشارقة للنشر» تستحدث حزمة تسهيلات وحلولاً مالية مبتكرة

الشارقة (الاتحاد)

في خطوة طموحة تؤكد ريادتها في تقديم الخدمات الرقمية والتزامها بتعزيز تجربة العملاء، أعلنت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن توسيع نطاق خدماتها لتصبح متاحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، ومنح المستثمرين حسابات مصرفية مضمونة خلال 3 أيام عمل فقط، وذلك استجابةً للطلب المتزايد من الناشرين والمستثمرين ورواد الأعمال، وبهدف تسهيل عملية الحصول على تراخيص العمل بكفاءة وسرعة فائقة، وتعزيز مكانة المدينة كواحدة من أبرز المناطق الحرة في المنطقة.

وجاء الكشف عن تلك الخدمات خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، في مقر هيئة الشارقة للكتاب بمنطقة الزاهية، بحضور منصور الحساني، مدير المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر، وعدد من مديري الإدارات، وجمع من الصحفيين وممثلي وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية.

نقلة نوعية

وتمثل الخطوة الجديدة نقلة نوعية في تسهيل إجراءات تأسيس الأعمال التجارية، وتشمل الخدمات المقدمة إصدار رخص الأعمال، وتوثيق عقود التأسيس والإيجار، وتأمين مساحات مكتبية ملائمة للشركات. كما يتيح النظام الجديد للمستثمرين إمكانية تسجيل ملكية الأسهم لغاية 7 مساهمين، مع فرصة الحصول على تأشيرات غير محدودة للمستثمرين والشركاء، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الدولي ويمهد الطريق للتوسع العالمي للشركات. وتأتي هذه الخدمات مدعومة بشهادات تأسيس ونشاط أعمال التي تحدد أنشطة الأعمال المعتمدة بموجب الترخيص، ما يعزز من ثقة العملاء ويؤكد الكفاءة العالية التي تتمتع بها المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر.

فتح حسابات مصرفية

وبهدف تعزيز مكانتها كمركز للعاملين في الصناعات الإبداعية ورائد للأعمال، كشفت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر عن إطلاقها مبادرة جديدة تقدم حلولاً مالية مبتكرة، حيث تضمن للشركات المسجلة لديها إمكانية فتح حسابات مصرفية مضمونة خلال 3 أيام عمل فقط، وخطة دفع سهلة لحاملي البطاقات الائتمانية من المؤسسات المالية والبنوك الشريكة التي يبلغ عددها أكثر من 35 مؤسسة مالية ومصرفاً محلياً وعربياً ودولياً، بهدف تسريع وتيرة الأعمال وتعزيز الثقة بين المنطقة الحرة والمؤسسات المالية، مما يسهم في تسهيل التدفقات المالية ودعم الاستثمارات.

مجتمع متكامل

وفي كلمته خلال المؤتمر الصحفي، أكد منصور الحساني، مدير «مدينة الشارقة للنشر»، أن المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر منذ تأسيسها في العام 2017، بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وهي تقطع أشواطاً متسارعة لتكون مجتمعاً متكاملاً للصناعات الإبداعية المرتبطة بالنشر والمعرفة والصناعات الثقافية بشكل عام، في مكان واحد يجمع منظومة من الأعمال التي تتشارك المصالح وتتبادل التجارب والمعارف والخدمات.

وقال الحساني: «أنتجت هذه الرؤية ثمارها في مرحلة يسيرة، وأصبحت المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر مساهماً رئيسياً في النمو والتنمية، والتنوع في القطاعات الاقتصادية، وفي ترسيخ ثقافة الاستدامة، إلى جانب مساهماتها الكبيرة في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وجاذبيتها أمام مجتمعات الأعمال في العالم، لتحتضن أكثر من 10 آلاف شركة تمارس ما يزيد على 2000 نشاط تجاري في مختلف المجالات والتخصصات.

وأضاف الحساني:«اهتمامنا بتطوير وتحديث خدمات المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر يعكس حرصنا على دعم وتعزيز منظومة الأعمال في إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام، كما يجسد ثقتنا بتنافسية ومزايا قطاعات الأعمال في الإمارة التي تحقق نجاحات كبيرة على صعيد النمو والتوسع واستدامة الأعمال، ونحن مستمرون بتطوير خدماتنا وتحديثها وابتكار الجديد منها في كل مرحلة، ليس مواكبةً لتطورات واحتياجات مجتمعات الأعمال المحلية والعالمية فحسب، بل لنكون سباقين دوماً لكل ما فيه خدمة اقتصادنا ورفعة وازدهار مجتمعنا».

خدمات متميزة

وتواصل المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر تقديم مجموعة واسعة من الخدمات المتميزة التي تسهم في تسهيل وتسريع إجراءات الأعمال لعملائها، حيث تقدم المنطقة شهادة عدم ممانعة تمكّن الشركات من استئجار مرافق خارج حدودها في أي مكان ضمن دولة الإمارات، مما يوفر المرونة ويدعم التوسع الجغرافي للأعمال. كما تضمن المنطقة إنجاز الإقامة الإماراتية في مدة لا تتجاوز 5 أيام عمل، بالإضافة إلى ذلك، توفر المنطقة رخص أعمال معتمدة من قبل وزارة الخارجية والبلديات، وتقديم الخدمات دون الحاجة إلى موافقات من أطراف ثالثة، مما يسرع الإجراءات ويقلل العبء الإداري على الشركات، ويعزز من سلاسة بدء وتشغيل الأعمال.