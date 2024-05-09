وزارة الثقافة تتعاون مع 4 جهات في مجال التأليف والنشر

أبوظبي (وام)

أعلنت وزارة الثقافة عن تعاونها مع مؤسسة الإمارات للآداب، ومجموعة كلمات، ومؤسسة فكر ومشاريع المجرودي، لتعزيز وتمكين المبدعين في البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع الذي أطلقته الوزارة العام الماضي، انسجاماً مع التزام الدولة بتنمية واستدامة قطاعاتها الثقافية والإبداعية، وللاستفادة من فرص الاستثمار في المبدعين الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء اقتصاد إبداعي مستدام لأجيال المستقبل.

وبموجب اتفاقيات التعاون، ستعمل الجهات الأربع الرائدة والمرموقة في مجال الأدب، على تعزيز تأثير البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، عبر خلق فرص لدعم المستفيدين من البرنامج والتعريف بأعمالهم في المنصات المحلية والدولية ضمن قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية، وبالتالي تحقيق الأثر المستدام.

وقال مبارك الناخي، وكيل وزارة الثقافة، إن توقيع اتفاقيات الشراكة مع المؤسسات المعنية في قطاع التأليف والنشر، خطوة مهمة في سبيل تبادل الخبرات، والاستفادة من خبرات المتخصصين في مثل هذا القطاع الحيوي، ودعم حركة القطاع بشكل مستدام، وتمكين الكتّاب الموهوبين، أصحاب الأقلام المهمة والفكر الفريد، وكذلك من لهم إنتاجات أدبية نوعية متميزة، وتحفيزهم لمزيد من الإبداع والابتكار، وبالتالي دعم الحراك والمشهد الثقافي في دولة الإمارات، وتحقيق أهدافها واستراتيجياتها في نشر المعرفة والثقافة وتمكين المبدعين بكل الأدوات والسبل.

وتنص الاتفاقية مع مؤسسة الإمارات للآداب، على إشراك المبدعين في البرامج الثقافية التي تنظمها المؤسسة، على سبيل المثال، في مهرجان طيران الإمارات للآداب، إضافة إلى تنظيم ورش عمل إبداعية وجلسات إرشادية تؤهل المبدعين لبدء مشاريعهم، أما بالنسبة للاتفاقية مع مجموعة كلمات، فتشمل تعزيز وتمكين وخلق فرص لدعم المستفيدين من البرنامج، للتعريف بأعمالهم في المنصات المحلية والدولية عن طريق توزيع ونشر كتب المستفيدين من البرنامج، إلى جانب تنمية قدرات المبدعين وتعزيز دورهم في الساحة الأدبية.

وستتولى مؤسسة فكر، تعزيز التفاهم المتبادل بشأن دعم المبدعين عبر تقديم فرص إرشادية بناءً على احتياجات المستفيدين، وتقديم فرص لصقل وتطوير مهارات المبدعين المتقدمين للبرنامج في مجال التأليف والنشر، إضافة إلى توفير 50 عضوية اشتراك سنوي في مكتبة المؤسسة والاستفادة من برامج ومبادرات المكتبة وغيرها، فيما ستعمل مشاريع المجرودي على توزيع كتب المستفيدين من البرنامج على متاجر مكتبة المجرودي، والترويج لها في شبكات مكتبة المجرودي Amazon ،Kinokuniya لتوسيع نطاق الوصول إلى الكتب، فضلاً عن إشراك المستفيدين في الفعاليات والبرامج وأندية القراءة التي تنظمها مكتبة المجرودي، وتنظيم ورش العمل الإبداعية.