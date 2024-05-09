«حكماء المسلمين» يشارك في معرض الرباط الدولي للكتاب

الرباط (وام)

يشارك مجلس حكماء المسلمين بجناحٍ خاصٍّ في معرض الرِّباط الدولي للكتاب، في دورتِه الـ29، الذي انطلقت فعالياته، اليوم، وتستمر حتى 19 مايو الجاري في العاصمة المغربية الرباط، وذلك بهدف نشر قيم الحوار والتسامح وتعزيزها والتَّعايش الإنساني.

يعرض المجلس في جناحه أكثر من 220 إصداراً، بـ 5 لغات، في مقدِّمتها أكثر من 30 مؤلفاً لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطَّيب، شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين، التي تُبرز سماحة الإسلام وثراء تراثه الفكري والفلسفي، منها «القول الطَّيب»، و«من دفاتري القديمة»، إضافة إلى عددٍ من الإصدارات العلميَّة الأخرى تتضمَّن كتاب «قواعد الفَهم والتَّفاهم من الفكر واللغة»، بقلم فضيلة العلامة الدكتور مصطفى بنحمزة، عضو مجلس حكماء المسلمين رئيس المجلس العلمي الجهوي لجهة الشرق بمملكة المغرب، وكتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» لمؤلِّفه القاضي محمد عبد السلام، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وكتاب «المسلمون في مفترق الطرق» للدكتور محمود حمدي زقزوق، بجانب تقديمه لعدد من الإصدارات الجديدة للحكماء للنَّشر لعام 2024.

جلسات نقاشية

وفي إطار جهوده لبحث أبرز القضايا الفكريَّة والثقافيَّة والإسلاميَّة المهمة ومعالجتها، ينظِّم جناح المجلس في المعرض عدداً من الندوات والجلسات الحواريَّة والنقاشيَّة، بمشاركة نخبة من العلماء والمفكِّرين والأدباء والمثقفين والأكاديميين وأساتذة الجامعات، تتناول آفاق خدمة التراث الكلامي في العصر الحديث. بالإضافة إلى مناقشة مستقبل النشر والترجمة في مجال القضايا الإنسانيَّة، وإمكانات تجديد علم الكلام من خلال تقديم تجارب ذاتيَّة.

جدير بالذكر أن مجلس حكماء المسلمين كان قد اختتم قبل أيَّام مشاركته في معرض أبوظبي الدولي للكتاب 2024، الذي انعقد خلال الفترة من 29 أبريل الماضي حتى 5 مايو الجاري، حيث شَهِدَ جناح المجلس إقبالاً لافتاً من الزوَّار، واستضافت ندواته الثقافية نخبة من المثقَّفين والمفكرين والإعلاميين والأكاديميين وقادة الأديان ورموزها إلى جانب عددٍ من المشاركين في منتدى شباب صنَّاع السلام.