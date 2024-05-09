انطلاق مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي الاثنين المقبل

محمد عبدالسميع (الشارقة)

برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل، فعاليات المرحلة الختامية للدورة الحادية عشرة من مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، بمشاركة 15 عرضاً تمثل المدارس الحكومية في الشارقة، والمنطقتين الوسطى والشرقية.

حول المهرجان الذي يختتم في السادس عشر من الشهر الحالي بقصر الثقافة، أكدت مريم المعيني، المنسقة العامة للمهرجان، في مؤتمر صحفي عقد في قصر الثقافة، أهمية المهرجان وبرامجه المصاحبة، واهتمام الشارقة بالمجال التعليمي، كركيزة أساسية للنهوض بالمجتمعات وتطورها، من خلال التعليم والتثقيف والتطوير وكافة الأنشطة المدرسية والأكاديمية والنشاطات الأدبية والفنية، خاصة في مجال المسرح.

وأشارت المعيني إلى العروض المتأهلة لهذه المرحلة، بعد منافسة تمهيدية نظمت في الفترة (22 أبريل – 09 مايو)، وشاركت فيها مدارس المنطقة الوسطى بـ«12» عرضاً، بواقع عرض واحد من الحلقة الأولى، و(6) عروض من الثانية، و(5) من المرحلة الثانويَّة، بينما شاركت مدارس الشارقة بـ«23» عرضاً ضمت (5) عروض للحلقة الأولى، و(11) عرضاً للثانية، و(7) للمرحلة الثانويَّة. وجاءت مشاركة المنطقة الشرقيَّة بـ«18» عرضاً، (6) منها للحلقة الأولى، و(7) للثانية، ومثلها للثانويَّة، وحكمت بين هذه العروض لجنة فنية ضمت نخبة من الفنانين المسرحيين.

إجمالي المشاركين

وقالت المعيني إنّ إجمالي المشاركين من طلاب وطالبات مدينة الشارقة والمنطقتين الوسطى والشرقية في عروض هذه المرحلة بلغ نحو (660) طالباً وطالبة، بواقع (177) من الحلقة الأولى (مختلطة)، و(135) طالبة من الحلقة الثانية، و(171) طالباً من الحلقة الثانية، و(73) طالبة من المرحلة الثانوية، و(100) طالب من المرحلة الثانوية.

وأشارت إلى أن العروض التي ستقدم في المرحلة الختامية بحسب المناطق، إذ تأهلت من المنطقة الوسطى عن مدارس الحلقة الأولى مسرحية «الدمى تحتج» لمدرسة الثميد، ومن الحلقة الثانية (بنات) مسرحية «كان والمبتدأ الملك» لمدرسة مليحة، ومن الحلقة الثانية (بنات) مسرحية «تحت السيطرة» لمدرسة المدام (بنين)، ومن المرحلة الثانوية (بنات) مسرحية «صديقتي الخيالية» لمدرسة البردي، ومن المرحلة الثانوية (بنين) مسرحية «البرواز» لمدرسة الثميد.

أما من مدينة الشارقة، فقد صعدت من مدارس الحلقة الأولى مسرحية «طريق ليلى» لمدرسة الرويضة للتعليم الأساسي، ومن الحلقة الثانية (بنات) مسرحية «العمر لا يعود إلى الوراء» لمدرسة خولة بنت ثعلبة للتعليم الأساسي، ومن الحلقة الثانية (بنين) مسرحية «بطل من ورق» لمدرسة عبدالله السالم للتعليم الأساسي، ومن المرحلة الثانوية (بنات) مسرحية «هواجس» لمدرسة فاطمة الزهراء للتعليم الثانوي، ومن المرحلة الثانوية (بنين) مسرحية «الوصايا» لمدرسة العروبة للتعليم الثانوي.

ثماني جوائز

وذكرت المعيني المسرحيات المتأهلة من المنطقة الشرقية، حيث تأهلت من مدارس الحلقة الأولى مسرحية «مرجان» لمدرسة عاتكة بنت زيد للتعليم الأساسي، ومن الحلقة الثانية (بنات) مسرحية «الخادمات» لمدرسة الحور للتعليم الأساسي، ومن الحلقة الثانية (بنين) مسرحية «حديث مرسوم» لمدرسة القدوة للتعليم الأساسي، ومن المرحلة الثانوية (بنات) مسرحية «خروج» لمدرسة أم عمارة للتعليم الثانوي، ومن المرحلة الثانوية (بنين) مسرحية «مسرحية جحيم» لمدرسة الخليل بن أحمد للتعليم الثانوي.

وأشارت إلى التنافس على ثماني جوائز توزع حسب المراحل التعليمية وتشمل الطلاب والطالبات، وتتوجه إلى عناصر العرض المسرحي المتمثلة في: التمثيل (طلاب وطالبات) والتأليف، والإخراج، والأداء الاستعراضي، والأداء الجماعي، وأفضل عرض متكامل، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

وقالت إنّ لجنة التحيكم تكونت من الفنانين: د. حبيب غلوم (الإمارات)، آلاء شاكر (العراق)، وأحمد السلمان (الكويت).