منشورات القاسمي تعرض أحدث إصداراتها في «الدوحة للكتاب»

الشارقة (وام)

تشارك «منشورات القاسمي» في معرض الدوحة الدولي للكتاب في دورته الثالثة والثلاثين التي انطلقت اليوم وتستمر حتى 18 من مايو الحالي بأحدث مؤلفات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وبلغت إصدارات سموه أكثر من 87 إصداراً في مختلف المواضيع الأدبية والتاريخية والروايات وكتب السيرة الذاتية.

يعتبر هذا المعرض منصة عالمية تستقطب الزوار والمثقفين والمهتمين بالأدب والثقافة.

ستعرض «منشورات القاسمي»، الدار المتخصصة في نشر مؤلفات صاحب السمو حاكم الشارقة خلال مشاركتها في المعرض، الإصدارات الحديثة كافة، وأبرزها موسوعة سلطان التواريخ بأجزائها الأربعة، ومسرحية «مجلس الحيرة» التي تقع في أربعة فصول، ورواية الجريئة باللغة اليونانية، إضافة إلى المؤلفات الأخرى في مختلف حقول المعرفة، بالإضافة إلى «المعجم التاريخي للغة العربية» المعجم الأول من نوعه في تاريخ العرب، حيث بلغ عدد أجزائه 67 جزءاً مرتبة بالأحرف الأبجدية صدر منها حتى الآن من حرف الألف إلى حرف الضاد.