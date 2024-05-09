الشارقة تحتفي بـ 4 أدباء موريتانيين في نواكشوط

نواكشوط (الاتحاد)

ثمّن وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الموريتاني، معالي أحمد سيد أحمد أج، جهود الشارقة في دعم الثقافة العربية تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، مؤكداً أن الثقافة لطالما كانت أهداف سموّه الأساسية، مشيراً إلى أن موريتانيا استفادت من هذه الإرادة القوية لصاحب السمو حاكم الشارقة في الاهتمام بالقطاع الثقافي.

جاء ذلك، قبيل انطلاق ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي، في لقاء جمع معالي أحمد أج مع عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، بحضور الأمينة العامة امعزيزة محفوظ كربالي، وذلك في مكتبه في مقر الوزارة.

ولفت وزير الثقافة الموريتاني أن بلاده ستواصل التعاون الثقافي المكثف مع بيت الشعر في نواكشوط لما له من أثر على الساحة الثقافية المحلية والإقليمية لدول الجوار الإفريقي، معتبراً الثقافة رأس مال الشعوب لأنها أسباب الوجود كما يشير، موضحاً أن موريتانيا على أهبة الاستعداد لكل تعاون يمكنه أن يطوّر ويقدّم في الدور الثقافي العربي.

تعاون كبير

وقال عبد الله العويس: «إن سعادتنا بالغة بأن يصل النشاط الثقافي إلى هذه المنطقة العربية»، مؤكداً أن موريتانيا تأتي دائماً ضمن توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة للتنفيذ الثقافي فيها، مشيراً إلى أنه عندما تكون الوِجهة نواكشوط، فإن سموّه دائم السؤال عنها ويطمئن عليها.

وأشار العويس في السياق نفسه إلى أن هذا الأمر يعود إلى التعاون الكبير للمبادرات الثقافية وتعزيزها بالرعاية والعناية، مما يسهل مهمة عملية التنفيذ، مبرزاً أن الحضور الواسع لبيت الشعر في نواكشوط في موريتانيا يأتي بفضل التعاون المستمر والمثمر، وأوضح أنه أمر يبث السعادة.

انطلاق الملتقى

بعد ذلك، انطلقت النسخة السابعة عشرة من ملتقى الشارقة للتكريم الثقافي الذي احتفى بـ«4» أدباء موريتانيين، هم: د. محمد عبد الحي، ود. عبد الله السالم المعلا، ود. يحيى البراء، ود. عبد الودود عبد الله الهاشم. يأتي الملتقى تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، بتكريم قامات أدبية أسهمت في خدمة الثقافة العربية المعاصرة، ويحلّ للمرة الثالثة في موريتانيا.

أقيم حفل التكريم في قصر المؤتمرات في العاصمة نواكشوط بحضور عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، والأمينة العامة للوزارة اميعزيزة كربالي، وحمد بن غانم المهيري سفير دولة الإمارات لدى موريتانيا، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة، وجمهور كبير من المثقفين والأكاديميين والأدباء الموريتانيين، وأهالي المكرمين الأربعة.

وعبّر المكرمون عن سعادتهم وشكرهم إزاء التكريم، معتبرين الملتقى شاهدا من شواهد الامتداد الثقافي للشارقة ومشروعها الحضاري الرامي إلى النهوض بالثقافة العربية، ومؤازرة مبدعيها في جميع ربوع الوطن العربي، فيما كانت المشاعر تشع بمعانيها شكراً وعرفاناً لصاحب السمو حاكم الشارقة على التكريم.

في ختام الحفل، سلّم عبد الله بن محمد العويس ومحمد القصير، يرافقهما المهيري وكربالي، شهادات تقديرية للمكرمين الأربعة، ممهورة بتوقيع صاحب السمو حاكم الشارقة، تكريماً لجهودهم.

صاحب حفل التكريم معرض لعدد من إصدارات دائرة الثقافة في الشارقة، وكان من بينها: مجلة الشارقة الثقافية، ومجلة الرافد، ومجلة القوافي، ومجلة المسرح، وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الحضور على المجلات، حيث اكتظ بجمهور القراء والأدباء الذين قادهم شغف القراءة إلى الاطلاع على عناوين الثقافة المتعددة.