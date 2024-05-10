منتدى أبوظبي للسلم يشارك في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط

يشارك منتدى أبوظبي للسلم في الدورة 29 للمعرض الدولي للنشر والكتاب في العاصمة المغربية الرباط التي انطلقت أمس وتستمر حتى 19 مايو الجاري وافتتحها معالي عزيز أخنوش رئيس الحكومة المغربية، بحضور معالي محمد مهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي.

وزار معالي محمد مهدي بنسعيد، رواق منتدى أبوظبي للسلم، وكان في استقباله، الشيخ المحفوظ بن بيه، الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم، وآمنة سعيد الشحي، مدير مكتب منتدى أبوظبي للسلم في الرباط، وطاقم الباحثين بالمكتب، واطلع معاليه خلال الزيارة على إصدارات المنتدى.

وتسلّم معاليه من الأمين العام لمنتدى أبوظبي للسلم درعا تذكارية وعددا من الكتب من بينهما كتاب البحث الدائم عن السلام الصادر باللغة الإنجليزية، ونسخة من إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العام الإسلامي، والذي صدر في مراكش عام 2016 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأكد معالي وزير الثقافة المغربي حرص المملكة المغربية على استقبال روّاد المعرفة وصنّاع السلام من كل أنحاء العالم، منوها بمشاركة المنتدى في المعرض.من جهته أكّد المحفوظ بن بيه حرص منتدى أبوظبي للسلم على المشاركة الدائمة في هذه الفعالية الدولية الكبرى، بوصفها أحد أهم فضاءات المعرفة والفكر والثقافة في العالم العربي.

وأوضح أن هذه المشاركة تأتي في إطار استراتيجية "دروب السلام، من أبوظبي تبدأ" التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لتأثيث الساحة الفكرية العربية بمفاهيم السلم وقضايا التسامح والتعايش السعيد، والتي تعكس الرؤية والرواية الحضارية لدولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله".

ويشارك المنتدى في فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب، بعدد من الإصدارات والأبحاث في مجال السلم والتعايش والتسامح، ويحتضن رواقه برنامجا علميا حافلا يستضيف نخبة متميزة من الأكاديميين والخبراء لطرح أهم القضايا التي تسهم في صياغة رؤية جديدة للسلم في العالم.