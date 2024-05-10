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التعليم والمعرفة

شام البكور الفائزة بتحدي القراءة في ضيافة مؤسسات محمد بن خالد

شام خلال الزيارة (من المصدر)
11 مايو 2024 01:37

هويدا الحسن (العين)

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بتوجيهات من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان، استضافت المؤسسات الطفلة شام محمد البكور الفائزة بمسابقة «تحدي القراءة العربي لعام 2022» في دورته السادسة. ونظمت جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل برنامجاً لزيارة الفائزة شام البكور، تضمن زيارة مدرسة محمد بن خالد آل نهيان للأجيال، ومدرسة المعالي بالعين، بالتنسيق مع جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل.
وتزامنت الزيارة مع فعاليات المدرسة التي تسعى لتقديم النماذج المضيئة لطلابها بمجال القراءة والمعرفة بدعم من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد، وتحدثت الفائزة شام عن قصة نجاحها ورحلتها مع القراءة، منذ بدئها وحتى وصولها للقمة بفوزها بجائزة تحدي القراءة العربي، فيما عقدت المدرسة حواراً عاماً للطفلة شام، وطلاب المدرسة، قدمت فيه تجربتها مع القراءة عبر حوار مفتوح مع طلاب المدرسة عبرت فيه عن سعادتها بوجودها بالمدرسة، وأشارت إلى أن الفضل في حبها للقراءة يرجع لعائلتها، وخاصة والدتها التي ساهمت كثيراً في تشجيعها على القراءة، وفي سؤال عن إتقانها التحدث باللغة العربية الفصحى قالت: إنها تعود للتحدث باللغة العربية الفصحى مع عائلتها بالمنزل في أوقات كثيرة، ما ساعدها كثيراً على إتقانها، بالإضافة لمحبتها لها باعتبارها اللغة الأم.
وفي سؤال حول فوزها بجائزة تحدي القراءة العربي، قالت شام: إنها كانت تثق بفوزها لشغفها بالقراءة وسعيها للمعرفة، وأن الفوز كان مصدر سعادة كبيرة لها، ورداً على سؤالها، كيف توفق بين التعليم والقراءة؟ قالت إن ذلك يأتي لحرصها وتوجيه عائلتها على تقسيم اليوم بين الدراسة والقراءة والترفيه بما يتناسب مع عمرها وشغفها.
تضمنت الزيارة لقاء مع فريق تحدي القراءة بالمدرسة للاستفادة من تجربتها القرائية مع مسابقة تحدي القراءة العربي.
وقدمت إدارة المدرسة نيابة عن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد قصتها المعنونة بـ«النور ينتظرك» ممهورة بإهداء منها للطفلة شام جاء فيه: إلى الابنة العزيزة شام «القراءة تنبت لعقولنا أجنحة نحلق بها بين حدائق الكلمات، وأنت فراشة قارئة، أتمنى لك المستقبل الجميل مع القراءة، والكتب كنزنا الحقيقي الذي يعيش فينا». تزامنت مع انعقاد اللقاء زيارة دورية السعادة من شرطة أبوظبي للمدرسة، وأعربوا عن تقديرهم وسعادتهم بلقاء الطفلة شام، وقدموا لها الهدايا واختتمت الزيارة بمقر مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان.

مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
شما بنت محمد بن خالد
الإمارات
شما بنت محمد
تحدي القراءة العربي
جمعية محمد بن خالد لأجيال المستقبل
جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل
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