16 ورشة تجسد الإبداع في مشروع «الخط العربي»

دبي (الاتحاد)

تشكيلة منوعة من ورش العمل المتخصصة بفن الخط العربي تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن مشروعها «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة، وفتح آفاق تعليمية وتثقيفية أمامهم تمكنهم من تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى حماية هذا الفن والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره على الساحة بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والتراث والإرث العربي وأداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.

ويستهدف المشروع، الذي يقام خلال أيام نهاية الأسبوع، في الفترة من 11 وحتى 29 مايو الجاري، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، إضافة إلى المهتمين وهواة الخط العربي، وتتضمن أجندته نحو 16 ورشة عمل في خطوط الرقعة والثلث والنسخ والإجازة والديواني.