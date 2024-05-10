السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

16 ورشة تجسد الإبداع في مشروع «الخط العربي»

16 ورشة تجسد الإبداع في مشروع «الخط العربي»
11 مايو 2024 01:37

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
أحمد بن سعيد يكرم 256 خريجاً وخريجة من جامعة دبي
18 مايو التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد لأجمل ترتيل

تشكيلة منوعة من ورش العمل المتخصصة بفن الخط العربي تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»، ضمن مشروعها «دورات الخط العربي والزخرفة والتذهيب» الهادف إلى دعم وتشجيع أصحاب المواهب الناشئة على اكتشاف روائع الخط العربي وفنون الزخرفة، وفتح آفاق تعليمية وتثقيفية أمامهم تمكنهم من تطوير مهاراتهم في هذا المجال، وهو ما يتناغم مع التزامات الهيئة الرامية إلى حماية هذا الفن والمحافظة عليه، وتعزيز حضوره على الساحة بوصفه جزءاً من الهوية الوطنية والتراث والإرث العربي وأداة تعبيرية وجمالية تجسد الإبداع.
ويستهدف المشروع، الذي يقام خلال أيام نهاية الأسبوع، في الفترة من 11 وحتى 29 مايو الجاري، الناشئة من عمر 13 فما فوق، وطلبة المدارس والجامعات والموظفين، إضافة إلى المهتمين وهواة الخط العربي، وتتضمن أجندته نحو 16 ورشة عمل في خطوط الرقعة والثلث والنسخ والإجازة والديواني.  

الخط العربي
دبي
فن الخط العربي
دبي للثقافة
هيئة دبي للثقافة والفنون
بينالي دبي للخط
آخر الأخبار
فتى فلسطيني يجلس على أنقاض منزل مدمر في رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
دعوات مصرية - أميركية لإبداء المرونة في محادثات هدنة غزة
11 مايو 2024
موظفو خدمة الطوارئ الحكومية يقومون بإطفاء حرائق منازل دمرها قصف في خاركيف شرقي أوكرانيا (أ.ف.ب)
الأخبار العالمية
الصين تعلن إجراء مباحثات في الشرق الأوسط حول أزمة أوكرانيا
11 مايو 2024
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
الأخبار العالمية
«يوروبول»: 820 شبكة إجرامية تهدد أمن الاتحاد الأوروبي
11 مايو 2024
مخيمات النازحين الفلسطينيين في مدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
تحذيرات من كارثة إنسانية في رفح جراء العملية الإسرائيلية
11 مايو 2024
مقر السراي الحكومي في بيروت (رويترز)
الأخبار العالمية
خبراء لـ«الاتحاد»: المساعدات الأوروبية إلى لبنان «علاج مؤقت» للأزمات
11 مايو 2024
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©