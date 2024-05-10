مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي يعلن الفائزين بجوائزه

الفجيرة (وام)

أعلنت لجنة تحكيم مهرجان الفجيرة للمسرح المدرسي، في ختام دورته الـ 12، أسماء المدارس الفائزة بالجوائز الأولى وأسماء أفضل الممثلين من بين طلاب الحلقات الأولى والثانية والثالثة المشاركين في الأعمال المسرحية التي بلغ عددها 14 عملاً مسرحياً.

شهد حفل الختام ناصر اليماحي، المدير التنفيذي للهيئة، وشريفة موسى، خبير قطاع جودة الحياة الطلابية في المؤسسة.

وأبدى الفنان الدكتور حبيب غلوم، رئيس لجنة التحكيم، بعض ملاحظات اللجنة على العروض المشاركة، أهمها العمل من قبل إدارات المدارس على زيادة الاهتمام بالنشاط المسرحي في المنهج المدرسي المقرر.

وأعلنت اللجنة، التي ضمت في عضويتها الفنانين: أسعد فضة، وخليفة التخلوفة، وإبراهيم القحومي، أسماء المدارس الفائزة تباعاً. وبالنسبة لمدارس الحلقة الأولى، نالت مدرسة القرية المركز الأول عن مسرحية «المدينة الحزينة»، بينما فازت مدرسة لبنى بن حباب بالمركز الثاني عن «القيادة والشورى»، وتم حجب المركز الثالث لهذه المرحلة.

الحلقتان الثانية والثالثة

وفي مرحلة الحلقة الثانية بنين، فازت مدرسة عاصم بن ثابت بالمركز الأول عن عرضها «رحلة أمل»، وفاز مجمع زايد التعليمي في دبا بالمركز الثاني عن «أمير جلفار»، وذهب المركز الثالث إلى مجمع زايد التعليمي في البدية عن «لن أخبركم». وفي ما يخص الحلقة الثانية بنات، فاز مجمع زايد التعليمي بالفجيرة بالمركز الأول عن «مملكة النساء»، وحصل مجمع زايد في دبا على المركز الثاني عن «التحدي والطموح» وحصد مجمع زايد التعليمي بالفجيرة المركز الثالث عن «مصنع الشوكولاتة».

وبالنسبة لمرحلة الحلقة الثالثة بنين، فازت مدرسة أنس بن النضر بالمركز الأول عن عرضها «رحلة إلى بلاد السعادة»، وبالمركز الثاني مدرسة الطويين عن «محاكمة حطاب»، والمركز الثالث مدرسة سيف بن حمد الشرقي عن «البيت المبارك». وفي مدارس الحلقة الثالثة بنات، فازت مدرسة مربح بنات عن عرضها المسرحي «كان يا ما كان»، ومدرسة المعرفة بالمركز الثاني عن «فهيمة اللئيمة».

وأعلنت اللجنة المنظمة، جوائز أفضل عرض متكامل وأفضل ممثل وممثلة، وغيرها من الجوائز. وفي نهاية الحفل، وزع ناصر اليماحي الدروع وشهادات التقدير على أعضاء الفرق المسرحية، وإدارات المدارس الفائزة بالجوائز.