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التعليم والمعرفة

«بيت الحكمة» يعزز معاني التفكير الإبداعي لدى الصغار

من أنشطة جناح بيت الحكمة بالمهرجان (من المصدر)
12 مايو 2024 01:27

الشارقة (الاتحاد)

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يمثل جناح بيت الحكمة المشارك في الدورة الـ15 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل وجهة مميزة يقصدها الصغار بهدف الاستكشاف، وتعزيز المهارات والقدرات، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي، وهو ما يسهم في إطلاق العنان لإمكاناتهم وقدراتهم.
يستهدف الجناح، الذي يحمل شعار «حيّ بن يقظان: مسيرة التنوير»، إلهام الزوار من جميع الفئات العمرية لتعلم دروس مختلفة تعزز في نفوسهم أهمية التفكير، والاعتماد على النفس في عمر مبكر، وتبنى أسلوب حياة مستدام والحفاظ على البيئة، عبر مجموعة من الأنشطة والفعاليات والسرد القصصي المستوحى من هذه الرواية الخالدة للفيلسوف الأندلسي ابن طفيل.
تتضمن الأنشطة المخصصة للزوار من الأطفال واليافعين أنشطة تشكيل المكعبات، وحل الألغاز لتركيب أجزاء صورة الظبية، التي تعد شخصية أساسية في قصة «حيّ بن يقظان»، وغيرها من الأنشطة التي يحبها الأطفال.
ويعزز جناح بيت الحكمة تفاعل الزوار مع رواية «حيّ بن يقظان»، من خلال إتاحة الفرصة للأطفال من هواة القصص والأعمال الأدبية للاطلاع على نسخ ورقية نادرة من الرواية باللغة العربية والإنجليزية والألمانية والفرنسية، وهو ما يمنحهم فرصة مميزة لتصفح واحدة من أروع الأعمال الفكرية في تاريخ الأدب العربي.

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