«إكسبوجر» يفتتح منافسات دورته التاسعة لعام 2025

الشارقة (وام)

أعلن المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر»، فتح باب المنافسة على جوائزه العالمية للتصوير بالدورة التاسعة للعام 2025، والتي تضم 7 فئات سابقة، بالإضافة إلى فئتين جديدتين واحدة للتصوير الرياضي، والأخرى للصور المعدلة والذكاء الاصطناعي.

تغطي الفئات المستهدفة للجائزة كافة فنون التصوير، حيث تتضمن فئات جوائز إكسبوجر العالمية للتصوير: التصوير المعماري، التصوير بالهاتف، تصوير المناظر الطبيعية، التصوير الليلي، تصوير البورتريه، وتصوير حياة الشارع، بالإضافة للفئة المخصصة لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً من المقيمين بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتحتفي فئة «التصوير الرياضي» المستحدثة مؤخراً بإبداعات العالم الديناميكي المتسم بالحركة للمصورين المحترفين والمتمرسين والهواة، وتشمل الفئة مختلف الاتجاهات الرياضية بما في ذلك رياضة السيارات والإبحار، تشجيعاً على توثيق اللحظات الاستثنائية والرؤى الفنية الفريدة للمصورين سواء كانت في ميادين الألعاب الرياضية أو خلف الكواليس.

كما يأتي استحداث الجائزة لفئة «الصور المعدلة والذكاء الاصطناعي»، تماشياً مع التطورات الرقمية والتكنولوجية، التي باتت جزءاً من عالم الإبداع الفني، وفتح عوالم جديدة للتعبير والابتكار، حيث تشجع الفئة المشاركين على تجاوز حدود التصوير الفوتوغرافي التقليدي من خلال دمج التقنيات المبتكرة، والاستفادة من الذكاء الاصطناعي في إنشاء قصص بصرية مبتكرة وملهمة. ورسخت الجائزة على مدار السنوات الماضية مقومات الإبداع الفني في مجالات التصوير المختلفة، حيث وثّقت إبداعات فئاتها المتعددة، تعبيراً عن قوة الصورة في توثيق لحظات وتفاصيل الحياة.

ويستقبل المهرجان مشاركات المحترفين والهواة اعتباراً من 30 أكتوبر 2024، ويتيح للمصورين تقديم أعمالهم الإبداعية بحد أقصى 10 صور، ويحصد الفائزون في المركزين الأول والثاني في كل فئة جوائز مالية، كما تحظى أعلى خمس مشاركات في كل فئة بفرصة لعرض أعمالهم في الدورة التالية من المهرجان.