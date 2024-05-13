بيثاني كلارك تناقش استراتيجيات تشجيع الأطفال على الاستمتاع بالقراءة

الشارقة (الاتحاد)

أكدت الكاتبة والمحررة الأسترالية بيثاني كلارك، مستشارة الاتصال الاستراتيجي ومؤلفة كتب الأطفال، أن استراتيجيات الاتصال الرئيسة التي ينبغي مراعاتها لتشجيع الأطفال على الاستمتاع بعالم القراءة تتضمن القراءة والغناء واللعب معهم لتعزيز التواصل والروابط معهم، لأن القراءة النافعة تعني تعزيز العلاقة مع الأطفال في المقام الأول.

جاء ذلك في جلسة بعنوان «القراءة والمراهقون: استراتيجيات التواصل والتوجيه الفعال»، استضافها «ملتقى الثقافة» ضمن برنامج الفعاليات الثقافية، في اليوم الختامي من «مهرجان الشارقة القرائي للطفل» في دورته الـ 15 التي نظمتها «هيئة الشارقة للكتاب» في «مركز إكسبو الشارقة» تحت شعار «كن بطل قصتك».

وتناولت الجلسة التي أدارها لويس دنهام، أبرز استراتيجيات التواصل التي يمكن اعتمادها لتعزيز محبة القراءة لدى الأطفال والمراهقين، والأثر الإيجابي الذي يتركه التوجيه الفعال على تقويم سلوكياتهم وتعزيز ثقافة القراءة في نفوسهم.

وتطرقت بيثاني إلى أهمية الاستفادة من الوقت، وتحقيق التوازن فيما يتعلق بالأولويات عند الانتقال عبر الفئات العمرية من الطفولة المبكرة، إلى المراهقة، والحفاظ على العلاقة الجيدة بين الآباء والأمهات وأولادهم وبناتهم خلال كافة المراحل العمرية.

وأشارت بيثاني إلى بعض الاستراتيجيات التي يمكن تبنيها، والتي تتضمن عدم الخوف من الواقع ومن سيطرة التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي والذكاء الاصطناعي، وضرورة التكيف مع العصر الحالي، ودعم اليافعين خلال اختبارهم للعالم، ومساعدتهم على استخدام هذه التكنولوجيا، والاستفادة منها في القراءة.