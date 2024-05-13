جامعة زايد تفتتح معرض طالبات وخريجات الفنون في حي تصميم دبي

دبي (الاتحاد)

بحضور معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة، افتتحت جامعة زايد معرض طالبات وخريجات الفنون لعام 2024 في حي تصميم دبي مؤخراً. واطلع معاليه رفقة الدكتور مايكل ألين، مدير الجامعة بالإنابة، على مشاريع 186 طالباً وطالبة من كلية الفنون والصناعات الإبداعية، حيث برز إبداعهم الاستثنائي، وإتقانهم وتميزهم في تخصصاتهم.

تتجلى قيمة المعرض في تعزيز التواصل بين الطلبة والمجتمع الخارجي، حيث يتاح للزوار فرصة فريدة لاكتشاف وتقدير الإبداع الفني والتقنيات المتطورة التي يتمتع بها طلاب وطالبات جامعة زايد. كما يسهم الحدث في تعزيز الروابط الثقافية والإبداعية في المجتمع، مما يعزز مكانة الإمارات كمركز رائد للفنون والثقافة في المنطقة.

من جانبه، هنأ معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة الطلبة والطالبات، قائلاً: «نهنئ طالبات وطلاب جامعة زايد، وكذلك أعضاء هيئة التدريس في كلية الفنون والصناعات الإبداعية، على نجاح معرض الخريجات لعام 2024.. كان من دواعي الفخر رؤية إبداع الطالبات في المشاريع عبر تخصصات الرسوم المتحركة والتصميم الجرافيكي والداخلي والفنون المرئية».

وتميزت مشاريع الطلبة والخريجين بالابتكار في مجال تصميم الرسوم المتحركة، والتصميم الجرافيكي، والتصميم الداخلي، والفنون البصرية، حيث تمحور مشروع الطلبة بفكرة متبعة بخطة تنفيذ وتطوير مدمجة بعملية بحث مكثف، وبمساعدة من أعضاء الهيئة التدريسية والمحترفين، تم صقل أعمال الطلبة ووصول مشاريعهم إلى أعلى المعايير واستعدادها للجمهور في المعرض.

وقال الدكتور مايكل ألين، مدير جامعة زايد بالإنابة: «يبرز نجاح هذا المعرض الجهود المستمرة التي تقوم بها جامعة زايد لدعم المواهب والإبداع في مختلف المجالات الفنية والإبداعية. تعمل الجامعة على توفير بيئة تعليمية ملهمة تشجع على التفكير الإبداعي وتطوير المهارات الفنية لدى الطلبة، مما يسهم في إثراء المشهد الثقافي والفني في دولة الإمارات وخارجها. ويسرني جداً عرض إبداعات الطلبة بطريقة استثنائية في حي دبي للتصميم».