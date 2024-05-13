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التعليم والمعرفة

محمد الشرقي يطلع على مشاريع وخطط أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة

محمد الشرقي خلال لقائه فريق عمل أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة (وام)
14 مايو 2024 01:00

الفجيرة (وام)

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التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في مكتب سموه بالديوان الأميري، فريق عمل أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة برئاسة علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية.
واطلع سموه، خلال اللقاء، على سير الأعمال التي تقوم بها الأكاديمية، ومستجدات برامج التعليم والتدريب والبحث العلمي التي تهدف إلى إثراء القيمة المعرفية لمُنتسبي الأكاديمية، كما جرى استعراض ومناقشة الهيكل التنظيمي للأكاديمية.
وأكد سموه مكانة الفنون في تشكيل المشهد الثقافي في المجتمعات وانعكاسها على وعي الأفراد، مشيراً إلى حرص صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، على دعم الفنون بأشكالها كافة، والمساهمة في تعزيز تنافسية قطاع الصناعات الإبداعية في الدولة، وترسيخ ركائز مسيرة تنميتها الثقافية.
كما ثمّن سموه جهود الأكاديمية في استقطاب المواهب الفنية وصقل مهاراتها عبر البرامج المتجددة والأنشطة المستمرة، وإسهامها في ترسيخ مكانة الثقافة والفنون ودورهما النهضوي الهام على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.
وقدم علي الحفيتي وفريق عمل الأكاديمية شكرهم وتقديرهم لسمو ولي عهد الفجيرة، على دعمه الدائم للأكاديمية لتحقيق أهدافها واستمرار تميزها.
حضر اللقاء الدكتور أحمد حمدان الزيودي، مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.

أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة
أكاديمية الفجيرة للفنون
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