صقر غباش يزور متحف الفن الإماراتي بدبي

زار معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس، متحف الفن الإماراتي في منطقة أبو هيل - دبي، الذي أسسته الدكتورة رفيعة غباش، وهو أول متحف يجمع أكثر من 110 فنانين إماراتيين.



وأشاد معاليه بجهود القائمين على المتحف الذي يجسد مسيرة ملهمة ورائدة لجيل من المبدعين والمبدعات من أبناء الدولة، مثمناً دور الدكتورة رفيعة غباش بإعادة افتتاح منزل أسرتها القديم بفن إماراتي من الطراز الرفيع، يوثق تاريخ الحركة الفنية.



وخلال زيارة المتحف، افتتح معاليه المعرض التشكيلي الأول لثلاثة رسامين، هم زعل سلطان لوتاه، وسيف علي السادة، وأحمد جمعة الشامسي.



من جانبها، قالت الدكتورة رفيعة غباش، إن متحف الفن الإماراتي عبارة عن مشروع ثقافي يهدف إلى استقطاب المبدعين من المواطنين، بجمع أعمالهم تحت سقف الفن المتعدد الجذور، والمتعمق في جذور الهوية والإبداع.