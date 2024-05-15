الأربعاء 15 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«الملتقى الأدبي» يناقش رواية «مواسم القرابين»

«الملتقى الأدبي» يناقش رواية «مواسم القرابين»
15 مايو 2024 18:01

فاطمة عطفة (أبوظبي)


ناقش صالون «الملتقى الأدبي»، أول أمس، رواية «مواسم القرابين» للمؤلف صالح ديما، وهي الرواية الفائزة بالنسخة الثانية من جائزة أسماء صديق للرواية الأولى. وهي ملحمة مثقلة بالكوابيس والمآسي الفظيعة، على مستوى الأفراد والعائلات، بسبب الحرب الأهلية التي عانت منها الصومال طويلاً، ويمتاز الكاتب بذاكرة متوهجة، حيث يجمع في عمله الملحمي بين السيرة الذاتية الشخصية والعائلية وبين الرواية التاريخية بأسلوب إنساني مؤثر. أدارت جلسة الحوار أسماء المطوع، مؤسسة الملتقى، بحضور المؤلف افتراضياً، وقالت المطوع: «نناقش اليوم رواية صالح ديما المليئة بالأسى والمحن، وكيف يلفظك وطن ويتلقاك آخر، كيف يعاني الإنسان مشقة مغادرة الوطن قسراً، ويبدأ حياته من جديد في بلد آخر، وكيف يعيش اللاجئون حياتهم وعيونهم متجهة نحو أوطانهم حتى أثناء لحظات الحب والصداقة، واللعب، والرقص، والاحتفال في مواسم القرابين». وتابعت أسماء المطوع  مبينة أن الرواية تعبر عن آلام المغتربين، وهي درس معتبر في أهمية الحفاظ على الأوطان.

أخبار ذات صلة
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
«الانضباط» تعاقب الوصل


مهارة في السرد
وقال الكاتب صالح ديما: «موضوع الرواية لا يختلف عن الروايات التي كتبت إلى جانب ثقة الإنسان الصومالي الجميل، وأتمنى أن أقدم للصومال من تراث محفور في ذاكرتي. هنا تعاملت مع نصي كأنه تاريخ، ثم أحياناً أضطر أن أنتقل من مكان إلى آخر، والشارع دائماً معي في كل ما كتبت، والمجتمع بالصومال شديد الحساسية، والأعمال الأدبية الأولى دائماً يكون فيها تكثيف لملامح المكان والمجتمع، وأتمنى في المستقبل أن تلفت أعمالي اهتمام القارئ».وقالت نادية طربيشي: إن رواية «مواسم القرابين» تكشف عن أن لدى الكاتب قدرة ومهارة في السرد بوتيرة تصاعدية، وهناك تفاصيل عديدة تضيء على الرواية رغم ما فيها من أحداث، وجاءت الرحلات والتنقل في الرواية ضمن سرد أدبي جميل، حيث تحولت المدينة بنظر البطل إلى فراغ الهوية وتساؤلاته وهو يعيش أحداثاً صعبة جداً في المخيم.
وتحدثت د. هناء صبحي مشيرة إلى أن المؤلف كتب روايته ديما بأسلوب أدبي وسرد غني مكثف يكشف عن ذلك التراث الحافل بكنوز الأرض ومعالمها، بالإضافة إلى الإشارة إلى تأثر الحفيد بأفكار جده، رغم الرحلة القصيرة التي أمضاها عندهم في الريف، كما تشير الرواية إلى أهمية الأم المتعلمة والمثقفة وكيف تستطيع أن تحمي عائلتها في مثل هذه الظروف الصعبة. وتجدر الإشارة إلى أن الراوية صادرة عن «دار الآداب» في بيروت، وهي شريك في رعاية الجائزة.

آخر الأخبار
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
الأخبار العالمية
بعد تعرضه لإطلاق النار.. تطورات حالة رئيس وزراء سلوفاكيا
اليوم 19:44
«الانضباط» تعاقب الوصل
الرياضة
«الانضباط» تعاقب الوصل
اليوم 19:36
مصطفى خاطر
الترفيه
مصطفى خاطر.. «كاتب» مُكتئب
اليوم 19:33
«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع جماعي في «يوم الكاتب الإماراتي»
التعليم والمعرفة
«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع جماعي في «يوم الكاتب الإماراتي»
اليوم 19:24
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
علوم الدار
الطقس المتوقع في الإمارات غداً
اليوم 19:20
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©