«العويس الثقافية» تنظم حفل توقيع جماعي في «يوم الكاتب الإماراتي»

دبي الاتحاد

بمناسبة يوم الكاتب الإماراتي تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية حفلاً كبيراً لتوقيع الكتب الإماراتية الصادرة في عام 2024، وذلك في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الأحد 26 مايو الجاري بقاعة المعارض في مبنى المؤسسة بشارع الرقة في دبي.

وجاء هذا التقدير للكاتب الإماراتي بمبادرة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، الرئيس الفخري لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات، حيث يوافق هذا التاريخ (26 مايو) تأسيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات في 1984، وذلك تقديراً لجهود الكاتب الفكرية والإنسانية ولدوره الرائد في الأدب والتنمية المجتمعية، وترسيخ حب الوطن في أذهان أبنائه، وإعلاء مكانته، ويعد هذا اليوم مناسبة عزيزة على قلب كل كاتب إماراتي يعتز بالكلمة ويوليها اهتمامه.

وقد دعت مؤسسة العويس الثقافية عشرات الكتاب الإماراتيين للانضمام إلى هذا الحدث الاستثنائي لتوقيع كتبهم الصادرة عام 2024، حيث ستتحول هذه المناسبة إلى طقس ثقافي اجتماعي يتم من خلاله تواصل الأجيال الإبداعية مع بعضها بعضاً، ويتعرف الأدباء المخضرمون إلى الأدباء الشباب ليعيشوا معاً جواً من التثاقف وتبادل الأفكار والآراء في ألفة أسرية تعكس حالة وطنية لحملة القلم، حيث يحتفى بجهود الكتاب الإماراتيين ودورهم الرائد في التنمية الاجتماعية وترسيخ حب الوطن.

وتأتي مبادرة مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية في دعوة كُتاب الإمارات إلى هذا الحدث تقديراً واحتراماً لكل مبدع قدم نتاجاً ثقافياً للمكتبة، وعزز من حضور الشخصية الإماراتية في المحافل الثقافية داخل وخارج الدولة.

ويعكس أيضاً توجه مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية نحو الأقلام الجادة التي تلعب دوراً في تنمية الوعي، وتقديراً لكل صاحب كلمة يستخدم قوة ناعمة لترسيخ قيم وطنية في وجدان القراء ويؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالأمم وتقدمها.