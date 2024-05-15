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محاضرات في تراث الوطن

محاضرات في تراث الوطن
16 مايو 2024 00:49

أبوظبي (وام)

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بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، تنظم «دبي للثقافة» ست محاضرات افتراضية نوعية يقدمها نخبة من المختصين والخبراء في الثقافة والتراث، وتستهدف نشر المعرفة والوعي بالثقافة الإماراتية، وتعزيز القيم الأصيلة وصون التراث المحلي، بهدف نشر المعرفة والوعي بالثقافة الإماراتية، وتعزيز القيم الأصيلة وصون التراث المحلي.
يتم خلال المحاضرات طرح ومناقشة العديد من الموضوعات، من بينها ثقافة السنع الإماراتية، ودور الدولة في نشر قيم التسامح، إلى جانب الإضاءة على سيرة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، إلى جانب إبراز أهمية البحث العلمي ودور الأرشيف والمكتبة الوطنية في هذا المجال.

التراث الإماراتي
الإمارات
التراث الثقافي
الأرشيف والمكتبة الوطنية
دبي للثقافة
دبي
الثقافة الإماراتية
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