مسؤولون: حضور الشارقة في «سالونيك الدولي للكتاب» يرسخ مكانتها مركزاً للتبادل الثقافي

الشارقة (الاتحاد)

أكد مسؤولون في مؤسسات وهيئات حكومية وشبه حكومية وخاصة من إمارة الشارقة أن مشاركة الإمارة ضيف شرف على الدورة الـ 20 من معرض سالونيك الدولي للكتاب باليونان، الذي ينطلق خلال الفترة ما بين 16-19 مايو الجاري، برئاسة الشيخة بدور القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، تمثل فصلاً جديداً في إنجازات الشارقة الثقافية، وتأكيداً على دورها الريادي في تعزيز الحوار الحضاري، مشيرين إلى أن هذه المشاركة تأتي لتبرز الهوية الثقافية الغنية للإمارة، وتسهم في تعزيز مكانتها كمركز للإبداع والمعرفة.

وأكد أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب أن اختيار الشارقة ضيف شرف معرض سالونيك الدولي للكتاب يمثل حواراً بين حضارتين لهما تاريخهما العريق والممتد إلى آلاف السنين، ويأتي احتفاء بثلاثة آلاف عام من الثقافة العربية وما قدمته من أدب، وفن وعمارة وموسيقى وإبداع، كما أنه في نفس الوقت احتفاء بالشارقة ومشروعها الحضاري والثقافي، الذي يمضي برؤية راسخة، وضع قواعدها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وقال: «ونحن في اليونان، نحضر تحت قيادة الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب، نستعيد علامات مضيئة من علاقة الثقافة العربية والإماراتية بالحضارة الإغريقية، لنحتفي بأثر العلم والجمال في مد جسور تواصل متينة، جسور عابرة للزمن والحدود واللغات».

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة: «من خلال مشاركتنا ضمن وفد إمارة الشارقة، نهدف إلى التعريف بوجهات الشارقة المتنوعة بين وجهات ثقافية وتاريخية وبيئية، وتسليط الضوء على ميزات الإمارة وتنافسيتها والفرص الواعدة فيها التي جعلت منها وجهة مفضلة للسياح والمستثمرين ورواد الأعمال والمفكرين على حد سواء».



الوجه التراثي

وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث: «نعتز بحضور معهد الشارقة للتراث والمشاركة بتقديم فرصة للجمهور من الزائرين للاطلاع على ثقافة وتراث دولة الإمارات، وتعريفهم بإصدارات وإنجازات المعهد، والحرف اليدوية الإماراتية بالإضافة إلى تقديم عروض تراثية شعبية حية لفرقة الشارقة الوطنية التابعة للمعهد».



نافذة ثقافية

‎وقال د. سلطان العميمي، رئيس مجلس إدارة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات: إن مشاركة الاتحاد ضمن وفد هيئة الشارقة للكتاب يمثل فرصة مهمة لإبراز نشاط الاتحاد دولياً، مؤكداً في الوقت نفسه أن الشارقة بحلولها ضيف شرف على المعرض تعزز روابط التواصل والتبادل الثقافي وتمد جسور التعاون بين الثقافة الإماراتية والعربية ونظيرتها اليونانية.

من جانبه أعرب الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، عن سعادته بمشاركة الجامعة ضمن جناح إمارة الشارقة في هذا الحدث الثقافي الدولي، ولتعبر أصدق تعبير عما تشهده إمارة الشارقة من نهضة علمية وأكاديمية في مختلف المجالات.



فجر جديد

بدوره، قال الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العام لمجمع اللغة العربية بالشارقة: «تمثل مشاركة إمارة الشارقة ضيفَ شرف في معرض سالونيك الدولي للكتاب فجراً جديداً يُشرق على العلاقات الثقافية بين الشرق والغرب، وتؤسس لمرحلة مباركة من التلاقح الحضاري بين أمتين عظيمتين أثرتا مسيرة الإنسانية عبر العصور».



فرصة ثمينة

وأكدت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، أن مشاركة الشارقة كأول ضيف شرف عربي في معرض سالونيك الدولي للكتاب، هو تقدير مستحق لجهود الإمارة، في تحقيق الازدهار الثقافي والمعرفي على الصعيد العالمي، وتتويج للعديد من المبادرات التي تقدمها الإمارة لإثراء المشهد الإنساني ومد جسور التواصل بين الثقافات.



تقدير للشارقة

وأكدت عائشة راشد ديماس، مدير عام هيئة الشارقة للمتاحف، أن اختيار إمارة الشارقة كأول «ضيف شرف» عربي في معرض سالونيك للكتاب، يعد فرصة ثمينة لعرض تاريخ وتراث الشارقة الغني، واستعراض المشهد الثقافي المعاصر والنابض للإمارة على الساحة العالمية.



تواصل بين ثقافتين

ومن جهته، قال فهد المعمري، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات: «تفخر جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بتقديم محاضرة تحمل عنوان (بين التراثين العربي واليوناني)، وتتناول الحديث عن التواصل بين الثقافتين العربية واليونانية».



11 قطعة أثرية

من جهته، قال عيسى يوسف، مدير عام هيئة الشارقة للآثار: «تشارك هيئة الشارقة للآثار في معرض سالونيك بعرض أحدث الإصدارات العلمية عن المكتشفات الأثرية في إمارة الشارقة، وعرض 11 قطعة أثرية من الفترة الرومانية مرتبطة بالحضارة اليونانية».



إرث ثقافي إماراتي

وقال سالم الغيثي، مدير هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «من خلال قنواتنا الإعلامية، نعد بأن نبرز إنجازات الشارقة الحضارية، متوجين جهودنا برؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، الذي يقود مسيرة الإمارة نحو آفاق جديدة من الإبداع والتألق».



علم الخرائط التاريخي

وقال الدكتور علي المري، رئيس دارة الدكتور سلطان القاسمي: «تعرض دارة الدكتور سلطان القاسمي في جناح ضيف الشرف مجموعة من الخرائط الجغرافية التاريخية ونلاحظ عليها تطور طباعة الخرائط من فترة إلى أخرى وكذلك المعلومات حيث إنها تزداد مع مرور الوقت، وقد كان للأوروبيين دور بارز في تلك الفترة».

وأكد راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين أن المعرض يشكل محطةً مهمةً لتسليط الضوء على الإرث الثقافي الغني لدولة الإمارات.



إضافة جديدة

من ناحيتها، أكدت مجد الشحّي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، أن هذا الحدث يشكل منبراً مهماً ستعمل الجمعية على توظيفه لنشر المعرفة حول أهمية حقوق النسخ في حماية حقوق الكتّاب والناشرين وتحفيز الإبداع، فضلاً عن توسيع شبكة شراكاتها في هذا الإطار.



مشروع ثقافي عالمي

من ناحيته، قال محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة: «كجزء من نشاطها الثقافي، تعرض إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة ضمن جناح الشارقة كتباً ومجلات صادرة عن الدائرة، وتقيم معرضاً في فن الخط العربي، إضافة إلى ورشة الخط العربي للخطاط الإماراتي خالد الجلاف».



دعم الأطفال اللاجئين

وقالت ريم جاسم مديرة المبادرات الخاصة في مؤسسة كلمات: «يسعدنا في مؤسسة كلمات أن نكون ضمن وفد إمارة الشارقة في (معرض سالونيك الدولي للكتاب)، ونحن سعداء بمواصلة جهودنا من خلال تبرعنا للمرة الثانية في اليونان بكتب باللغة العربية تحت مبادرة «تَبَنَّ مكتبة» لدعم الأطفال اللاجئين العرب في سالونيك».

بدوره، قال مهند أبو سعيدة، مدير «منشورات القاسمي»: «إن اختيار الشارقة ضيف شرف في معرض سالونيك الدولي للكتاب في اليونان دليل ساطع على مكانة الشارقة الثقافية في العالم، وإبراز لمنزلة الشارقة المعرفية في المشهد الثقافي».