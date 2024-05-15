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التعليم والمعرفة

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدوحة الدولي للكتاب»

«أبوظبي للغة العربية» يشارك في «الدوحة الدولي للكتاب»
16 مايو 2024 00:49

أبوظبي (الاتحاد)

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يشارك مركز أبوظبي للغة العربية في الدورة الـ33 من «معرض الدوحة الدولي للكتاب»، التي تقام في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات خلال الفترة من 9 إلى 18 مايو الجاري 2024، ويعرض أكثر من 485 عنواناً من إصدارات المركز، منها 50 عنواناً جديداً.
ويوفّر جناح مركز أبوظبي للغة العربية في معرض الدوحة الدولي للكتاب منصّة شاملة ومثالية لروّاد الفكر ومحبّي القراءة، والثقافة العربية للاطلاع على أحدث إصدارات قطاع النشر في العالم والترجمات العالمية، ويمنحهم فرصة رائدة للتعرّف على العوالم الثرية للغة العربية عبر عرض مختلف الإصدارات الحديثة والمعاصرة، والإصدارات الكلاسيكية في مختلف مجالات العلوم والآداب والفلسفة وغيرها، إلى جانب سلسلة أدب الطفل والناشئة، وذلك ضمن مئات الإصدارات من مشروع كلمة وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات.
كما يتيح جناح المركز لعشّاق الثقافة عشرات الخيارات والإصدارات التي تلبّي متطلّبات مختلف الأذواق والشرائح، من الكتب الأدبية والتاريخية وكتب الرحلات والأعمال الثقافية الخاصة بمشروع «إصدارات»، التي يعرضها المركز ضمن جهوده للترويج لإصدارته الغنية والمتنوّعة، وتعزيز التواصل مع الجمهور، ونشر ثقافة القراءة وإحياء اللغة العربية وتعزيز حضورها في المحافل الثقافية العربية والعالمية.
ستحل سلطنة عُمان ضيف شرف في النسخة الثالثة والثلاثين مع معرض الدوحة الدولي للكتاب تحت شعار «بالمعرفة تُبنى الحضارات»، ويجمع المعرض ما يقارب 515 دار نشر مشاركة من 42 دولة في العالم. 
ويعدّ معرض الدوحة الدولي للكتاب حدثاً ثقافياً متميزاً يحظى باهتمام من المجتمع الثقافي خلال دوراته المتعاقبة، وتتضمن الدورة الـ33 الحالية للمعرض مبادرات وأنشطة ثقافية ومعرفية متنوّعة تواكب تطلعات الأجيال، وأهداف المعرض في تعزيز ثقافة القراءة بين الأجيال، ويسعى المعرض إلى تعزيز التنافسية بين دور النشر المشاركة، للإلمام بأذواق الجمهور العربي المتنوّعة في منطقة الخليج العربي.

الإمارات
معرض الدوحة الدولي للكتاب
معرض الدوحة للكتاب
مركز أبوظبي للغة العربية
قطر
الدوحة
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