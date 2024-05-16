إقبال لافت على جناح «الشارقة للكتاب» في «الرباط للكتاب»

الرباط (وام)

سجل جناح «هيئة الشارقة للكتاب» المشارك في فعاليات الدورة الـ 29 من «معرض الرباط الدولي للكتاب»، إقبالاً لافتاً عاكساً المشهد الثقافي الغني لإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وزار جناح الهيئة معالي عزيز أخنوش، رئيس الوزراء المغربي، حيث كان في استقباله بدر محمد صعب، مدير إدارة الاتصال الحكومي في هيئة الشارقة للكتاب.

فعاليات متنوعة

واستعرضت الهيئة مجموعة واسعة من الفعاليات والمعارض الرائدة التي تنظمها إمارة الشارقة على مدار العام، كما عقدت سلسلة من الاجتماعات مع الناشرين، واستعرضت جوائزها لدعم المبدعين من كتاب وناشرين ورسامين ومترجمين، إضافة إلى تقديم مجموعة متنوعة من الإصدارات الثقافية والأدبية لمجموعة من المؤسسات والهيئات المشاركة تحت مظلة الهيئة في جناح إمارة الشارقة بالمعرض، منها «مجموعة كلمات»، و«دائرة الثقافة»، و«منشورات القاسمي».

ترسيخ العلاقات

وأكد بدر محمد صعب أن حضور هيئة الشارقة للكتاب في المعرض يسهم في ترسيخ العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة، على مستوى القطاعات الثقافية، بالإضافة إلى الجوانب الاقتصادية والاستثمارية من خلال تعزيز الروابط مع صناع النشر والتوزيع، ومشاركة الخدمات العالمية التي تسهم في خلق قطاع منافس يواكب التطورات العالمية المتسارعة.