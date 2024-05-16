فاطمة عطفة (أبوظبي)

شهد مجمع 421 للفنون أول أمس جولة إعلامية في أروقة معرض «موعد مع الزمن» لخريجي برنامج ماجستير الفنون الجميلة لعام 2024، وهو معرض جماعي بالشراكة مع جامعة نيويورك أبوظبي، إضافة لمعرض فردي بعنوان «الزمن لا يبالي» للفنانة منى عياش.

يضم «موعد مع الزمن» أعمال الطلبة على مدى عامين، حيث يعرض الأبحاث والتجارب لمجموعة طلاب ماجستير الفنون وتصوراتهم للأسئلة والأفكار بطرق موسعة يضم المعرض أعمالاً فنية لكل من الفنانات: سارة الأحبابي، وسيل أربور-بويم، وزارا محمود، وفاطمة الرميثي، وفرح سلطاني. كما يضم المعرض استكشافات عبر الرسم والتصوير والنحت والتركيب والوسائط المختلطة.



تجربة متميزة

وتستكشف سارة الأحبابي من خلال ممارسة رياضة المشي بخصوصيتها، أحياء إمارة أبوظبي، خاصة شوارع وأزقة منطقة الخالدية، حيث تتأمل علاقتها بالمدينة ومجتمعاتها. ويتجاوز مشروع الأحبابي الصور النمطية لمناظر المدينة. وفي لقاء مع «الاتحاد» تقول: من بداية سبتمبر 20 إلى 21 بدأت أمشي في أحياء الخاليدة من قصر الحصن والمجمع الثقافي إلى داخل المدينة القديمة وشوارعها.

واللافت في هذا المشروع أن تقوم فنانة إماراتية وتمشي بين هذه المواقع ساعتين إلى ثلاث ساعات، وهي تؤكد أن الجو في فصل الشتاء جميل جداً، وقد تعرفت على العديد من أصحاب محلات الخياطة والمطاعم وغير ذلك وتحدثت معهم، وتقول: كانت تجربة متميزة حيث كنت أعيش في حي الكرامة والبطين وأحس أني مختفية عن عالم المدينة وعلي أن أختلط مع المجتمع الذي يعيش في بلدي. وكانت نتيجة هذه الجولات تصميم 5 قطع فنية تمثل أحياء أبوظبي، وكنت أثناء سيري أصور وعندي أكثر من 500 صورة تركتها للبحث القادم، وهذه القطع الفنية المعروضة اليوم استخرجت من تلك الصور والخرائط.

وحول القيمة التراثية لأحياء المدينة القديمة ولماذا تجذب الفنان، قالت: هذا سؤال جداً مهم، وأنا بدل ما أمشي في المولات الحديثة قررت أمشي في الأحياء القديمة لأن فيها تاريخاً وفضولاً للمعرفة من نية طيبة الناس والشعور بالماضي، وتعلمت الكثير وأنا أشعر أن هذا المشروع هو البداية وسوف يكتمل. وأنا أحب أن أختلط بالمجتمعات القديمة في مدن الإمارات، وسوف أستكمل القطع مع تجارب جديدة في المدينة.



ذكريات الطفولة

وتقول الفنانة فاطمة الرميثي، وهي التي عملت في تقنية القماش والورق، وقدمت عدداً من اللوحات إضافة إلى فستان من القماش، كما استخدمت بعض القطع من القماش بشكل جيوب، والورق لتغليف بعض قطع الحلويات وتعود بذلك إلى ذكريات الطفولة، لأن الطفولة كانت بسيطة من دون تلفونات وآيباد، وقد اشتغلت على المعروضات حوالي سنة حتى نفذت تلك الأعمال الفينة: لا أملك جواباً لمسألة الحنين إلى الماضي الذي أصابني ودفعني لعمل هذه اللوحات لأن الطفولة فيها الراحة والنقاء بالتفكير، والالتفات إلى القديم الذي يخلق شيئاً من العاطفة الجياشة لجداتنا، والطفولة هي الوعاء الصافي المتدفق فكرياً.

وتحدثت الفنانة سيل أربور-بويم قائلة: أتيت إلى الإمارات وكنت قد درست الفن، ومهتمة بالتركيب وأركز على المشاهدين، لأنهم جزء من العمل، ولقد عملت وأنا أسير في هذه المساحة الجميلة وما يجري وراء الكواليس من أفكار عند التحضير.

وبدورها تحدثت منى عياش عن عملها «الزمن لا يبالي»، وهو فيديو نفذته بالتعاون مع مجموعة من الممثلين والراقصين والمؤدين، وفيه تركيز على حركات الجسد الدقيقة، وقالت إن العمل يمثل دراسة للحركات المتكررة التي لا تؤدي أية وظيفة، ولا تهدف إلى تحقيق أية غاية، مما يطرح تساؤلات حول التوتر الفاصل بين استغلال الوقت وضياعه، وهذا جاء بالتعاون مع كل من: إينيس دي ألميدا، دانا عامر، أحمد الصغير، رالف قبلان، داليا خليفة، سارا مسينايى، محسن محيي، فيغنيش براساد، وألينا فيشنيفسكايا.